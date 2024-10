No podemos disfrazar de legalidad un acto que tiene fines políticos: Jaime R. Salamanca

Tunja

Muchas voces a favor y en contra se han escuchado tras la investigación que abrió el Consejo Nacional Electoral al presidente Gustavo Petro y a su campaña ‘Petro Presidente’.

Ante esto, el presidente de la Cámara de Representantes, el boyacense Jaime Raúl Salamanca, indicó que el Consejo Nacional Electoral no puede proferir cargos contra el Presidente de la República.

“Creo que no podemos disfrazar de legalidad un acto que tiene fines políticos. Pues si bien el Consejo Nacional Electoral es competente para conocer sobre la violación de topes de campaña, no puede proferir cargos contra el Presidente de la República, llámese Gustavo Petro, llámese como se llame. La consecuencia del proceso que adelanta el CNE, si bien no tiene el alcance de separar del cargo al señor Presidente, sí conlleva una sanción política que inmediatamente entraría en conflicto con la competencia del congreso solo la Comisión de Acusaciones de la cámara es competente para investigar al presidente”, afirmó Salamanca Torres.

Salamanca Torres afirmó que se debe analizar bien la forma en la que se eligen los magistrados del CNE, porque según él, está politizada.

“Esto, lo anterior, evidencia la necesidad de avanzar en la discusión de la forma de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, una institución a todas luces hoy politizadas, pero además debe poner los ojos de todos los ciudadanos y ciudadanas en posibles implicaciones que este tipo de decisiones tienen en nuestra institucionalidad, yo creo sin arriesgarme a profundizar en la polarización tan grande que se tiene, que independientemente de si nos guste o no el del Presidente nosotros no podemos compartir la decisión del Consejo Nacional Electoral, en mi opinión el Consejo se está extralimitando porque como ya lo dije es la Comisión de Acusaciones la que puede investigar y acusar al Presidente y esto insisto significa que no se puedan hacer las investigaciones del caso, por supuesto que sí, pero en el camino establecido en la Constitución Política de Colombia y sin afectar la institucionalidad de nuestro país”, agregó.