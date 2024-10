Revisan si predios ofrecidos por Uribe para reforma agraria son baldíos o de su propiedad

Álvaro Uribe Vélez. Foto: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se informó que en el proceso que se adelanta de compra de tres predios de El Ubérrimo, ofertados por el expresidente de la República, Álvaro Uribe, para la reforma agraria, aún se encuentran en una revisión técnico – jurídica, endonde de paso se confirmó que se está revisando si esos predios son baldíos o en efecto son de propiedad del exmandatario.

De encontrarse que son baldíos, el Gobierno podría hacer el uso de dichos terrenos sin necesidad de pagar por ellos; allí la ANT dejó claro que este tipo de revisiones se realiza a todos los predios que son ofertados para hacer parte de dicha reforma.

Ante ese escenario, el expresidente Uribe, a través de su cuenta de X, resaltó que ya se ha comprobado por parte de la ANT la productividad de los terrenos ofertados.

Así mismo, agregó que se dio a conocer que el avalúo predial por hectárea alcanza los 120 millones de pesos, pero que él directamente le ofreció al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que en caso de que no hubiese manera de reconsideración del avalúo se les podía vender a la mitad de precios, es decir 60 millones de pesos por hectárea, esto con el fin de resolver problemas para la región.

Agregó “después me visitó el director de la ANT, al verla me preguntó si la vendía para colaborar con soluciones campesinas. Dije que participo de que todo quien puede vender parte lo haga con ese propósito. De la cabida se excluyen un lote que se entregó a la comunidad para deporte, y 8 has, que se compraron con falsa tradición y que a pesar de tener una escritura de 1962 las declararon baldías. No obstante, el desacuerdo se entregaron a la ANT. Debo rechazar la fuente de estas publicaciones tendenciosas y ofensivas”.

Por otro lado, la ANT reiteró que uno de los predios ofertados por Uribe, ya culminó la primera etapa de viabilidad y que el avalúo y la extensión de los terrenos se determinará una vez finalicen las etapas técnicas.