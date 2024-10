¿Por qué investigan a Evo Morales en Bolivia? Habla directora de Género de Cochabamba

Evo Morales. I Foto: FERNANDO CARTAGENA/AFP via Getty Images.

Este jueves 10 de octubre, la fiscal Sandra Gutiérrez emitió una orden de arresto en contra de Evo Morales luego de que el expresidente boliviano no se presentara a declarar por la acusación de “estupro agravado con trata de personas” que investiga la Fiscalía de Tarija.

La demanda en contra del exmandatario, asegura que Morales, en 2016, con 57 años, tuvo una hija con una menor de 15 años que registró legalmente un año después. Además, se afirma que pudo estar con la menor a cambio de conceder favores políticos a sus padres, lo que ha sido considerado como un caso de estupro agravado con incitación a la prostitución.

Evo Morales, que actualmente se encuentra en el Chapare, rodeado de sus cocaleros, quienes han amenazado con “incendiar el país” si su líder es detenido, se pronunció a través de sus redes sociales destacando que están “inventando acusaciones, torciendo las leyes y con la complicidad de sicarios de la justicia pretenden detenernos y acabar con nuestra vida. El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano”.

La directora de Género, Generacional y Familia de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, estuvo en entrevista con La W y reveló que en Cochabamba han aparecido dos víctimas más, quienes “dicen que es por violación”.

Según menciona Herrera, estos caso datan del 2014, cuando las víctimas aún eran menores de edad y fueron amedrentadas por el mismo Morales.

“Lamentablemente decirle que en Bolivia hemos sufrido la normalización de la forma de vida que tiene Evo Morales, donde él tiene su casa, y aquellos mayores allegados la línea política de él, y ahí es donde se lleva muchachitas y las presenta con hombres muy mayores”, dijo afirmando que estos actos se han ido normalizando durante casi dos décadas.

Además, aseguró que el abuso de poder de Morales va mucho más allá de lo que es e la tarta de personas. “También ha habido denuncias de avasallamientos y torturas en ese sector”, agregó.

“Es un sector donde no hay justicia, donde no ingresan los militares, donde no ingresa la Policía”, dijo la directora.

Nuevas pruebas contra Evo Morales

De acuerdo con Herrera, las otras dos víctimas ya habían hecho las debidas denuncias junto a sus progenitores, pero “lamentablemente la fiscal fue amedrentada en este momento”.

Además, dijo tener las pruebas de “cómo se toma venganza contra el padrino de una de las muchachas, que trabajando para él, le montan un delito de trata de drogas, por lo que las víctimas deciden callar”.