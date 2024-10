Proveedores denuncian que Juan Velásquez les debe dinero tras evento en Bogotá

La W sigue recibiendo denuncias asociadas con la productora Juan Velásquez porque, además de no pagarle a artistas, al parecer tampoco le paga a los proveedores del concierto que se dio en Bogotá hace algunos meses, el Vive la Salsa 2024.

“En este momento Juan Velásquez, nos está adeudando aproximadamente 170 millones de pesos, no aparece por ningún lado y su representante legal que es el señor, Miguel Velásquez, no aparece tampoco. Lo hemos intentado contactar por todos los medios, hemos estado en su oficina que está cerrada en este momento con candado. El señor no se ha dignado a parecer por ningún lado. El nos dijo que el 8 de julio nos pagaba, pero se desapareció”, señaló ante los micrófonos de la W, Luis Fernando Ángel Mira dueño de una agencia de viajes quienes suministraron los tiquetes aéreos de los artistas que se presentaron en el evento Vive la salsa en Bogotá.

También nos dio su versión, Juan Pablo Rincón uno de los colaboradores con temas logísticos, específicamente acreditación de artistas e invitados especiales en el mismo evento.

“Desde el principio hubo distintas fallas y nunca nos respondieron por el dinero. A diferentes personas que estuvimos apoyando en el área de logística nos debe más de 3 millones de pesos. Nos hemos intentado poner en contacto por medio de las redes sociales que él maneja, pero nunca responde, no dice nada”, dijo.

Otra empresa que resultó afectada, en el mismo evento, fue la que se encargó de la comida de los artistas. Se trata de Nómada Modern SAS.

“Ha sido muy deprimente, primero el trato que nos dio durante y después del evento. Yo realicé la alimentación de todas las entidades y la producción en el evento, nos debe hasta el momento 36 millones de pesos. Me bloqueo de las redes, de su línea personal y su oficina se encuentra con un candado. Logré una vez contactarlo personalmente y lo que hizo fue huir y salir con amenazas, me dijo que si lo seguía buscando me iba a demandar en Fiscalía”, señaló su dueño, el señor Carlos Palacio.

W Radio se comunicó con Juan Velásquez a través de correos y mensajes de Whatsapp hace meses, pero nunca respondió. También, el día 10 de octubre se comprometió a enviar un comunicado y aceptar una entrevista al aire, pero no volvió a responder nada.