Adelantarán operativos de seguridad en las vías de Bolívar por el puente festivo

Con el fin de custodiar las vías de Bolívar, garantizando la seguridad y la movilidad de quienes viajan desde Cartagena y otros municipios este puente festivo, la Policía Nacional en el departamento ha dispuesto operativos de seguridad vial en 8 áreas de prevención específicas.

En medio de estos operativos, se espera que los uniformados realicen monitoreos continuos de las vías, así como patrullajes diurnos y nocturnos, para acompañar permanentemente a los conductores y brindar recomendaciones de seguridad viales necesarias para evitar accidentes y siniestros viales.

También fue necesaria la instalación de 8 áreas de prevención ubicadas en los diferentes ejes viales sobre el norte y el centro, para verificar el estado de los conductores, así como realizar pruebas de embriaguez, y prever que los mismos traigan consigo los equipos de prevención y seguridad en sus vehículos y documentación al día.

“Hemos dispuesto toda nuestra capacidad logística y humana para que este puente festivo del día de la Raza, en las vías del departamento, se lleve a cabo con todas las garantías de seguridad y tranquilidad; por eso, recomendamos a los viajeros, para que acaten todas las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, para que lleguen a sus destinos sin ninguna novedad”, dijo el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Han informado desde la Policía Departamental que, se espera que 80 mil vehículos puedan movilizarse en este puente festivo por las vías, los cuales estarán siendo acompañados por las autoridades para garantizar tránsito seguro por las vías nacionales.