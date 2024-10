De crecer en calles del ‘cartucho’, a ser cantante urbano: la historia de Javier Pertúz

Javier Pertúz hoy por hoy es un reconocido cantante de música urbana en Colombia, sin embargo, toda su historia de vida se ha convertido en un ejemplo de superación y de resiliencia, pues pasó de vivir la fuerte vida que da la calle, a ahora, vivir del arte.

En los micrófonos de W Fin De Semana, Pertúz contó su historia.

“Yo llego a la calle del Cartucho por culpa de mi madrastra. Mi madre me manda a pasar un fin de año con mi padre, que vive en Valledupar, y no me la llevo con mi madrastra y ella toma la determinación un día de decirme que yo no soy hijo de mi papá, que lo mejor es que me vaya, que yo soy adoptado y un poco de cosas que no se le dicen a un niño”, relató.

Así mismo, mencionó que luego de que su madrasta lo echara de la casa, se fue “como desorientado, buscando a mis abuelos, pensando que iba a llegar a Bogotá y ahí mismo los iba a encontrar. Me paré en una orilla de una carretera a esperar que pasara un bus. Un bus paró, me montó en un maletero donde guardan las maletas yo de 5 añitos y ahí me vine”.

“Llego siendo las 5:30 de la tarde a Bogotá. Para un niño de 5 años fue mi primera experiencia en la calle, mi primer noche en la calle. Es una experiencia y una noche horrible”, comentó.

Sobre su llegada puntual al Cartucho dijo que lo que le llamó la atención fue, en el fondo de un edificio, ver una fogata. “Yo me bajo la troncal en la sexta teniendo 5 años con una bolsa en donde estaba la ropa mía en una bolsa mojada. Tenía 5 añitos. La primer calle con la que me topo es con la calle del Cartucho. Veo un edificio grande y a lo último, así al fondo, veo fogatas, que es lo que me llama la atención por el frío y me acerco a las fogatas para coger calor”.

“Me quedo dormido alrededor de la fogata y cuando me levanto al otro día, pues ya no tenía ni la ropa y ya me han robado todo. Ahí solito ya empieza mi primer noche en la calle”, añadió.

Así, contó que de recibir el cariño de su familia, de ser un niño que recibía los buenos días, pasó a ser un infante que veía asesinatos, violaciones y hasta robo de órganos.

“Lo que yo viví en el cartucho no se lo deseo a ningún niño”, subrayó. Además, contó que a sus nueve años recibió una puñalada en el cuello, y además, cerca a esa edad, lo trataron de abusar sexualmente dos veces.

Destacó que su salida se dio gracias a un largo proceso entre el Bienestar Familiar y un salesiano de nombre Javier de Nicoló, y así, se acercó a la música, dejando esa vida pasada atrás y ahora enfocándose en su música y en llevar el mensaje de su historia a otras personas.

