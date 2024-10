Exdirectora de la URT en Córdoba denunció injerencias políticas en su destitución

Montería

Ana Cristina Muñoz, quien hasta el pasado 6 de septiembre se desempeñaba como directora de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, se pronunció sobre las circunstancias que rodearon su abrupta destitución, tras haber sido declarada como insubsistente.

Según reveló la exfuncionaria a La W Radio, siente un profundo malestar ante lo que considera ha sido una destitución injustificada, pues no le habrían solicitado la renuncia y, mucho menos, se le informó de las razones detrás de esta decisión.

Por tal motivo, Muñoz insiste en que esta acción que terminó por afectar el rol que ocupaba al frente de dicha entidad, estaría influenciada por casas políticas del departamento que, según ella, orquestaron un plan luego de que se negara a acceder a propuestas plagadas de corrupción.

“Previo a mi salida, tres meses atrás, se tejió una estrategia para crear ese manto de dudas y señalarme de haber falsificado el certificado que me dio la Organización Nacional Indígena de Colombia (…) Estas personas son políticos de aquí del departamento de Córdoba, son personas que han estado en otras toldas políticas, pero ahora son cercanos al presidente, son personas que desde un principio se mostraron inconformes con mi nombramiento porque no soy oriunda de esta región”, dijo.

“Estos personajes no me quieren aquí porque no me presto a sus intereses, ni he hecho alianzas con ellos”, agregó.

En este sentido, la exdirectora afirmó que ha iniciado acciones legales para defender su reputación y buscar el reintegro a su cargo, aunque reconoce que esta no será una tarea fácil, pues la naturaleza del mismo es de libre nombramiento y remoción.

Las razones de la destitución

De acuerdo con la narración que hizo Muñoz, la remoción de su cargo estuvo llena de acusaciones, una de ella tuvo que ver con la presunta falsificación de una experiencia laboral que le otorgó la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC), para su aspiración a la dirección de la entidad en el departamento de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.

En su momento, se advirtió que la exdirectora no aparecía como cotizante ante el Sistema General de Seguridad Social en Salud entre el 2018 y 2020, periodo que ampara el documento en cuestión. Según Ana Cristina, esto se explica porque durante ese tiempo prestó sus servicios Ad honorem, lo que quiere decir que no hubo pagos de por medio.

Además de ello, contó que todos estos señalamientos fueron desvirtuados mediante procesos legales, como es el caso de una acción de tutela que llevó a la ONIC a ratificar lo anteriormente expuesto.

“Yo tengo la certificación inicial que me dio la ONIC y la certificación que emitieron con base a este escándalo, donde se ratifica lo mismo que se dijo al principio”, enfatizó.

Finalmente, la exdirectora indicó que esta decisión no solo representa una afectación a su buen nombre, sino que, además, es un golpe a la “dignidad del campesinado, con quienes se venía haciendo un buen trabajo en los territorios para reivindicar sus derechos”.