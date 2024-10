Niños lo enfrentan sin siquiera conocer: conferencista por adicción al cine para adultos

El cine para adultos, hoy por hoy, está al alcance de todo el mundo por la facilidad que se tiene para acceder a ella, por ejemplo, por medio del internet y los diferentes buscadores web, además, de que las páginas de este tipo ya abundan en la red.

Por esta razón, Ricardo Castro, conferencista, se refirió en los micrófonos de W Fin De Semana a su nueva conferencia ‘Diario de un adicto’, relacionada con la adicción al cine para adultos en los jóvenes.

“Definitivamente es un tema del que se habla poco, desafortunadamente la información en este tema falta mucho, hay más de un 94% de los niños menores a los 14 años que ya consumen pornografía de forma frecuente”, dijo Castro en su primera intervención.

Añadiendo, a su vez, el alarmante dato de que “hasta niños de 9 años ya se han topado con la pornografía”.

En ese sentido, agregó que lo anterior pasa porque “los niños la enfrentan sin siquiera conocer , ya sea porque algún amigo de ellos se los mostró o algo que no depende de ellos netamente, esta industria saquea la curiosidad de un niño”, dijo.

Sobre su conferencia explicó que “es basada en cosas que también he vivido, no es un diario exacto de mi vida; sí uso elementos de mi historia para armar la narrativa de esta experiencia que preparamos, no la hice yo solo, hay un equipo de expertos alrededor de la creación de la conferencia”.

Teniendo en cuenta que esta conferencia no solo aborda la problemática de la pornografía, sino de la explotación sexual y los abusos.

Escuche la entrevista completa a continuación: