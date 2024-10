La gente salía ardiendo: relato de corresponsal de W en Gaza tras sobrevivir a ataque

Este lunes 14 de octubre al menos cuatro personas han muerto y más de 40 han resultado heridas por un bombardeo del Ejército israelí contra tiendas de desplazados en el hospital Mártires de al Aqsa, en el centro de Gaza, según confirmó el Ministerio de Sanidad gazatí.

El bombardeo impactó contra las tiendas de campaña de los desplazados dentro del hospital, ubicado en la localidad de Deir al Balah. Se trata de la séptima vez que Israel ataca el mismo centro, dijeron las autoridades gazatíes en un comunicado.

Ahora, según el Ministerio de Sanidad, el ataque provocó un incendio en las tiendas de campaña y allí, en esas tiendas, se encontraba Huda, la corresponsal de La W en el enclave, quien relató los minutos trágicos que vivió.

“Si digo que estoy bien, la verdad estaría mintiendo, pero puedo decir que sigo viva. Sigo en pie a pesar de todo este ataque que ha sucedido”, dijo Huda en su primera intervención.

La corresponsal de este medio contó que “no ha sido ni el primero ni el único ataque, sino ya el séptimo desde que estoy aquí en el hospital Mártires de al Aqsa, pero como este ataque no he vivido uno”, dijo.

Y es que Huda comentó que “al final una se acostumbra después a estar un año viviendo entre bombardeos , entre ataques de este tipo y cuando sucedió el bombardeo, que sucedió justamente a las 4:00 de la mañana, creíamos que era un bombardeo normal como el que ya habíamos vivido anteriormente, pero lo raro de este bombardeo es que había un incendio enorme. Creíamos que se debía al misil que había caído en las tiendas de campaña, y como las tiendas de campaña son de tela de plástico, pues eso ayuda a incendiarse. Pero luego inmediatamente empezaron a haber más explosiones”.

Contó, además, que tras el ataque, al momento huir, lo único que se llevó fue su celular. “ El incendio empezó a extenderse de una manera súper rápida . No entendíamos lo que estaba sucediendo. Lo que hicimos al principio fue salir literalmente corriendo de donde estábamos sin coger nada. Yo, personalmente, solo llevaba el móvil encima. Y dejé todo: el dinero, el ordenador; lo dejé todo porque no sabía qué es lo que pasaba (...) Estamos hablando de que más de 40 tiendas de campaña se han quemado por completo ”.

“Luego, cuando entras un poco en la consciencia, empiezas a darte cuenta de que necesitas cosas”, agregó.

Por otro lado, Huda mencionó que se encuentra bien de salud en materia física tras toda la situación, pero el impacto moral por las imágenes que vio fueron impactantes.

“Gracias a Dios me encuentro bien en tema de lo físico, en tema de salud me encuentro bien, pero las imágenes que yo vi: yo vi literalmente a gente quemándose, derritiéndose y no poder hacer nada , ves a gente muriendo delante de ti sin poder hacer nada. Gracias a Dios, mis compañeros y yo estamos bien. Pudimos salir a salvo antes de que el incendio llegase a nuestra tienda de campaña”, narró.

En esa misma línea, la corresponsal subrayó no olvidar nunca lo vio en ese ataque: “lo que vi yo ayer, el incendio tan grande, cómo el fuego corría hacia ti, cómo veías que cada tienda de campaña se incendiaba más rápido, cómo la gente se quemaba, había gente que salía literalmente ardiendo; eso es algo que no se me va a olvidar nunca”.

