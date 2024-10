Presencia del Estado es rara, el miedo es natural: Sarabia sobre Gobierno en El Plateado

Desde el pasado sábado 12 de octubre las Fuerzas Militares lanzaron la Operación Perseo, que tiene el objetivo de recuperar la totalidad del control del municipio de El Plateado, Cauca, buscando llevar “oferta institucional del Estado a las comunidades del corregimiento” donde tiene fuerte presencia las disidencias Farc de ‘Iván Mordisco’.

Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la república (DAPRE), pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la llegada del gabinete del Gobierno Petro a este territorio y lo que esto significa.

“Hace 13 años no había presencia de la Fuerza Pública en El Plateado, nuestra llegada genera incertidumbre y desconfianza, para ellos es algo irreal y poco pensable, no creen en la presencia del Estado en su territorio”, comentó.

Además, destacó el trabajo de los uniformados, quienes llevan meses preparando la operación.

“Esto no fue de la noche a la mañana, la presencia por parte del gabinete fue necesaria para demostrar que habrá inversión social y recuperar la confianza que nunca han tenido en el Estado, de allí la importancia de tener en el sitio a los ministros, para que ellos mismos le digan a la gente que los estaremos acompañando en la construcción de la paz”, aseguró.

Más de una década de promesas incumplidas en El Plateado

Sarabia puso sobre la conversación los proyectos de inversión social en el Cauca que se han anunciado en anteriores gobiernos, demostrando que la realidad es diferente a lo que se ha dicho.

“Se ha dicho que ha llegado inversión, pero muchos de los niños hace meses son van a un colegio, no hay conectividad, están aislados del resto del país. Todas estas problemáticas hacen parte de la dinámica de la comunidad, prácticamente todas las construcciones en la zona las han hecho ellos mismos”, dijo.

Por otro lado, señaló que estas comunidades subsisten con base en los cultivos ilícitos, los cuales deben ser reemplazados por otras economías bajo el marco de la legalidad.

“No podemos decirles que dejen los cultivos ilícitos y ya, esa es su única forma de mantenerse, lo que debemos hacer es darles otra opción, algo sostenible, esto debe dejar de ser un proyecto individual y convertirse en uno colectivo y productivo. Se necesita de todos para la construcción del Cauca”, explicó.

Se refirió también a los encargos del presidente Petro y cual es la tarea principal del Gobierno en este lugar del país.

“Queremos cumplir con resultados, esto no se da de la noche a la mañana. El presidente ha sido claro con que no cederemos ante los grupos armados ilegales, esa ha sido la instrucción para todo el gabinete ministerial, este es un territorio que debe tener presencia permanente del Estado y no de los grupos armados”, aseveró.

Finalmente, agregó que la “presencia del Estado es rara para ellos, porque la única presencia que han tenido es la de las disidencias, eso debemos entenderlo, son 13 años de ausencia de Fuerza Pública y del Estado, el miedo es algo natural, poco a poco vamos construyendo confianza y eso se hace cumpliéndole a la gente”.

Escuche la entrevista completa en La W:

