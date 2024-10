Al Oído: Operación Perseo y otros de Paseo, ¿dónde estaba realmente el presidente Petro?

Los argelinos en el Cauca le llaman la parte baja, para otros, durante años ha sido el mejor lugar para producir coca, y en la actualidad, de acuerdo a la ONU, concentra el 75% de los cultivos ilícitos.

Y no, esto no nació con el presidente Petro. Desde los años 90 llegaron las Farc y conformaron el Frente 60. Hay que recordar que bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe llegó el primer puesto de la Policía en el territorio.

Luego han existido enfrentamientos por el poder de la coca en el territorio entre paramilitares, ELN y actualmente disidencias. En este territorio, no se entiende, pero gobierna actualmente es las Farc, en cabeza de ‘Iván Mordisco’.

El territorio se perdió hace más de 20 años y lo que hay ahora es un evidente fortalecimiento, es esto lo que hace decir estamos volviendo a tiempos anteriores, sí estamos retrocediendo.

Ese es el contexto en el que se desconoce lo que sucede, porque desde las ciudades no se entiende que, mientras se camina por un lugar, cada puerta y cada esquina tiene un grafiti que indica que grupo ilegal es el que manda.

La operación Perseo, que para muchos pudo ser la ‘operación Paseo’, ya que en el corregimiento de El Plateado se vio un desfile de funcionarios. Tengamos buen oído ahí, nuestros militares y policías lograron ingresar jugándose la vida —como siempre— y esta vez, además, llegaron los más altos funcionarios a ofrecer oferta estatal y adivinen qué: no estaba el presidente porque anunció un fuerte cuadro gripal que, al parecer, no se cuidó precisamente en Bogotá, pero lo que nos importa es que al Cauca no llegó.

Y no, no es cierto que antes no hubiesen llegado presidentes, claro que fueron y con gabinete y también con menos show.

En el gobierno de Álvaro Uribe se retomó Argelia y se iniciaron los programas de sustitución y muchos programas de proyectos productivos vienen desde esa época.

En el expresidente Iván Duque encabezó una visita junto a sus ministros a Corinto, Cauca, a poner la cara luego de la explosión de un carro bomba para apersonarse de la situación, porque, entre otras, de lo que más se ha cuestionado es la forma en la que muchos que llegaron a El Plateado fueron como si estuvieran de excursión, desconociendo el momento tan difícil y evidenciando una desconexión que no es nueva por parte de funcionarios, y claro, las famosas selfies. Error garrafal en comunicación política en medio de una tragedia.

Muchos de la comunidad con algo de molestia, de acuerdo con Pablo Daza, secretario de Gobierno de Argelia, quien expresó que los altos funcionarios solo recorrieron una cuadra larga, ni siquiera dos y se devolvieron. No escucharon como se debía a la comunidad y por eso el descontento.

Entonces, en medio de esos fanáticos, que por ideología no aceptan ninguna crítica, se les olvida lo que antes decía el hoy presidente Gustavo Petro, pero acá se los recordamos.

El 1 de noviembre del 2019, tras masacres en el Cauca, y que el expresidente Duque pidiera a sus ministros que hicieran presencia expresó, “quien debería ir al Cauca es Duque. Poner allí el puesto unificado de mando, oír directamente a las comunidades indígenas, afro y campesinas, establecer una fuerte alianza con ellos sobre la base de sus reivindicaciones y aislar las mafias”. Bueno hoy olvida lo que el Petro senador exigía.

Ahora bien, dicho esto, claro que es mejor ver funcionarios en territorio y no desde el escritorio, solo que este tipo de visitas que se han hecho antes en dos horas de visita no resuelven nada. No era un paseo ‘instagrameable’.

Ver el gabinete sin el presidente resulta extraño, entonces era peligroso para el mandatario, ¿pero no para sus más altos funcionarios? A qué le dio la prioridad el presidente este fin de semana es la pregunta que nos queda.

Ahora bien, cierro diciendo que tampoco se puede caer en esa crítica porque los funcionarios usaron chalecos, ojo, no es falta de empatía en esos territorios sería para la población ponerse una lápida usar algo del ejército, pero ojo los que fueron lo hicieron bien y si fue meritorio que el ministro de Defensa y Laura Sarabia lideraran, a falta de capitán del barco, debe existir quienes den la cara.

¿Que la inseguridad sigue tenaz? Sí, ¿que no hay muestra de paz? También por parte de esos bandidos. Ojalá el presidente Petro aparezca no solo en Twitter, y segundo, cumplan las promesas que hicieron, pero especialmente revise con quienes está negociando La Paz y que muestras son las que están dando.

Eso sí dejen de mirar el espejo retrovisor, se quedaron sin gobernar y viendo al pasado pataleando en una narrativa que ya ni en las calles les compran.