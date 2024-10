¿Cómo mejorar la autoestima y cuál es el papel de los procedimientos estéticos?

El doctor Daniel Díaz, médico cirujano especializado en estética, conversó en los micrófonos de Salud y Algo Más sobre cómo mejorar la autoestima de una persona posterior a una deformidad ocasionada por un cáncer.

Inicialmente, aseguró que “nosotros no realizamos cirugías estéticas sino procedimientos, en los cuales el paciente puede ver resultados inmediatos. En cuanto al autoestima, mejorarlo impresionantemente no solo con el cáncer sino también con pequeñas inseguridades que tenemos desde pequeños”.

Asimismo, comentó que la mayoría de las consultas que recibe es por deformaciones en el ángulo mandibular, “si bien no todos los pacientes son candidatos para hacer una armonización facial hay algunos que vienen por un pequeño detalle (…)”.

Por otra parte, señaló que “para mí es muy importante conectar con el paciente, si nosotros no conectamos con el paciente, no entendemos cuál es su principal molestia, eso que le hace bajar la autoestima, no podemos realizar absolutamente nada. Primero me voy a lo que el paciente quiere, a lo qué le provoca esa inseguridad”.

“Cosas que cuando llegamos a adultos quizás en parte olvidamos, pero nos queda esa secuela de ese daño que nos hicieron en la autoestima y nos retraemos mucho, cuando yo entiendo ese problema y le puedo brindar una solución la paciente que sea satisfactoria y creíble, ese paciente creará una conexión con el doctor”, especificó.

Escuche la entrevista completa a continuación: