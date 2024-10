Video: Así es la nueva modalidad de robo en TransMilenio

Bogotá

W Sin Carreta accedió a videos del sistema de seguridad de TransMilenio en el que se muestra la nueva modalidad de robo al interior del sistema de transporte público de Bogotá.

En los videos se evidencia que los delincuentes no tienen límites, pues en segundos logran hurtar celulares y demás pertenencias de los usuarios de TransMilenio.

En unas de las imágenes se muestra como un hombre, vestido con camiseta rosada se tira al piso, toma la pierna de la víctima mientras otros inescrupulosos lo roban.

“Yo estaba en la estación de Toberín tipo 7 de la mañana, un señor se cayó en el espacio que queda entre el bus y la estación. Por ayudar al señor, él me agarró la pierna y la comenzó a mover, aparte tenía cómplices”, dijo.

“Un señor me tocó la espalda y el hombre para decirme ‘mire’, pero cuando volví a mirar el señor que se había caído ya no estaba y yo no tenía el celular”, añadió.