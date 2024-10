¿Cambiará el rumbo de la investigación en contra de Álvaro Uribe?

El Tribunal Superior de Bogotá tuteló los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de contradicción al exsenador Álvaro Uribe Vélez, procesado por presunta manipulación de testigos.

En el fallo de tutela, amparó los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y la contradicción del también expresidente.

Igualmente, le ordenó a la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá que, dentro de las próximas 48 horas después de la notificación de la decisión judicial, se deberá programar una nueva sesión de la audiencia preparatoria de juicio para que la defensa de Uribe Vélez pueda hacer el descubrimiento probatorio.

Puede leer: Tribunal Superior de Bogotá falló a favor del exsenador Álvaro Uribe Vélez

Sobre esto, Fabio Humar, director de Fabio Humar Abogados, habló en W Sin Carreta y explicó qué pasará con esta decisión de tutela y qué viene para el expresidente Uribe.

“El Tribunal Superior de Bogotá encontró que la decisión de la juez de la República, directora del proceso penal no permitió que la defensa hiciera a cabalidad el descubrimiento probatorio”, dijo, explicando que con esta decisión se le violaron unas garantías a la defensa.

Además agregó que “lo que se ordena es que se le permita a la defensa de Álvaro Uribe Vélez hacer el descubrimiento completo, es decir que a través de su abogado puedan, de manera autónoma, acceder a las pruebas que fueron anunciadas por la Fiscalía”, dijo.

Si la Fiscalía me dice que me va a acusar con unas pruebas yo tengo derecho a revisar las pruebas como a mi me parezca no como la Fiscalía me dice que debo hacerlo, que fue lo que finalmente llevó a que se le tutelaran los derechos fundamentales al exmandatario.

¿Cambiará el rumbo de la investigación?

Fabio Humar aseguró que esta decisión puede cambiar todo. “Cuando a usted lo están acusando, las pruebas que hacen parte de la Fiscalía, son pruebas que usted como ciudadanos tiene todo el derecho a controvertir”, dijo.

Además, reveló que lo que ha dicho la defensa de Álvaro Uribe es que hay diferencias importantes en la búsqueda inicial y los hallazgos de la Fiscalía.

“Lo que la defensa está haciendo es lo que toda defensa haría, necesita contrastar las dos informaciones”, contó.

Finalmente, consideró que esto se trata de “un tremendo ejercicio dialéctico entre la Fiscalía, la defensa y la juez, a quien se le nota un poco de afán, sabe que el proceso va a prescribir y por darle celeridad, pareciera que está violando algunos derechos fundamentales”.