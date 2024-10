¿Centros de internamiento son la solución a la migración ilegal en Europa?

Luca Faenzi, portavoz de Sea Watch, pasó por los micrófonos de La W a propósito de la decisión de Italia de abrir dos centros de internamiento de migrantes en Albania.

“Este centro ha sido construido por el gobierno de Giorgia Meloni fuera de las fronteras italianas, suponiendo un alto costo para el Estado”, dijo.

Asimismo, detalló que este centro de migrantes está preparado para acoger a 1200 personas que no tienen permitido el acceso a Italia, por lo que serán expulsadas hacia ese lugar.

Faenzi mencionó también que la construcción de dicho centro es una “operación de propaganda” porque la eficacia será mínima para combatir la inmigración ilegal.

Al provenir principalmente de África, los migrantes deben pasar por el mar Mediterráneo, un lugar del planeta que Faenzi calificó como el mayor cementerio del mundo, pues habrían muerto más de 30.000 personas en los últimos 20 años.

¿Hay otra solución para la inmigración en Europa?

“La cuestión es que para acceder a Europa no hay canales legales suficientes. El fenómeno migratorio no puede detenerse porque no son oleadas, es un flujo constante, por lo que son necesarias políticas de acogidas y de desarrollo”, afirmó.

