“Gustavo Petro no tiene un plan”: James Robinson, nobel de Economía

En W Sin Carreta tuvimos la oportunidad de entrevistar a James Robinson, uno de los ganadores del premio Nobel de Economía, quien habló sobre Colombia, el presidente Gustavo Petro y también explicó cómo el colonialismo y la conquista afectan a los sistemas económicos de los países subdesarrollados

- Profesor, usted ha investigado mucho sobre las raíces históricas de los problemas económicos que enfrentan muchos países de bajos ingresos. Pero, en resumen, ¿cómo reflejan el colonialismo y la explotación de los pueblos indígenas la desigualdad en América Latina?

RT: Creo que es fundamental, porque Latinoamérica es el continente más desigual del mundo. Esto se debe a su historia: la explotación de la población indígena, la esclavitud, la expropiación y la concentración de la tierra. El legado de estos factores ha persistido en la actualidad.

- Hablemos ahora de Colombia. Sabemos que usted ha estudiado nuestro país e incluso es profesor aquí. ¿Nuestras instituciones y economía se ven afectadas por el colonialismo y la explotación indígena?

RT: Sí, creo que es importante observar cómo ese legado se manifiesta hoy en día. Si hablamos de Colombia, pensemos en el Pacífico. ¿Por qué no hay vías de acceso en esa región? Porque falta infraestructura. ¿Por qué la gente es tan pobre? ¿Por qué no hay servicios básicos? ¿Por qué no hay agua en La Guajira? Allí es donde viven muchos afrocolombianos e indígenas. Esa población no ha tenido el poder necesario para influir en la sociedad. Colombia ha sido gestionada por los bogotanos de la misma manera en que fue manejada por los criollos. No les importa el Pacífico, La Guajira o los Llanos. Debemos ver cómo esta dinámica se perpetúa en las estructuras de poder y en las instituciones de Colombia.

- Profesor, nos gustaría saber su opinión sobre el actual gobierno encabezado por Gustavo Petro. ¿Está funcionando bien o tiene margen de mejora?

RT: Siempre hay espacio para mejorar. Mi visión del gobierno actual es que el presidente Petro tiene un mandato democrático para transformar Colombia. Hay una enorme demanda de cambio, y creo que es el primer presidente en la historia de Colombia que realmente cree que el país debe cambiar, lo cual es algo positivo. Sin embargo, enfrenta un problema: no tiene una estrategia ni un plan claro para lograr estos cambios. Se queda en palabras, y eso es deprimente. ¿Cómo se logran las cosas? ¿Cómo se construye una vía a Quibdó o se lleva agua a Riohacha? Para eso se necesita un plan, una estrategia y unas instituciones sólidas. No basta con hablar y aprobar decretos o leyes; eso es muy colombiano, pero no asegura que las cosas se hagan.

- ¿Cuál sería su consejo para el presidente Gustavo Petro en los dos años que le quedan de mandato?

RT: Debería comenzar a construir para el futuro. Esto no se trata solo de él, sino de todos los colombianos. Hay demasiado talento y creatividad en el país. Colombia es un lugar increíble que está muy por debajo de su potencial. ¿Cómo lograrlo? Priorizando, comenzando a construir instituciones y empezando a entregar resultados. Así es como él podrá dejar un legado.

Escuche la entrevista completa a continuación: