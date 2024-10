¿Quién era Liam Payne, exintegrante de One Direction que murió en Argentina?

Liam James Payne nació el 29 de agosto de 1993, y en 2024 a sus 31 años falleció en Buenos Aires, Argentina, tras caer de un tercer piso en Palermo. Liam tenía trastornos de salud mental como la ansiedad y la agorafobia, además de padecer una lucha contra el alcoholismo

Payne fue un cantante, compositor y guitarrista de Wolverhampton, Reino Unido, quien saltó a la fama por pertenecer a la reconocida banda juvenil One Direction junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, quienes se unieron tras audicionar para The X Factor en 2010, cuando Payne tenía solo 16 años.

En 2010 la banda One Direction se conformó, pero no fue hasta el 11 de septiembre de 2011 que fue lanzado su primer sencillo ‘What Makes You Beautiful’, canción que se hizo muy popular y catapultó la banda a la fama internacional.

Su carrera como grupo musical fue intensamente exitosa, su último sencillo fue lanzado en 2015 y para 2017 se finalizo su trabajo como agrupación, y así los integrantes iniciaron su camino como solistas. Es ahí cuando Liam Payne publicó su primera producción como solista titulada ‘Strip That Down’, lanzado en 2017, y para 2019 se conoció su primer álbum ‘LP1′.

Liam, tuvo una relación con Cheryl Cole, con quien tuvo a su único hijo Bear, quien actualmente tiene 7 años.

El cantante, además, participó en otros programas de televisión como: iCarly, Dancing with the Stars, Family Guy, Drop the Mic, Ron’s Gone Wrong, Dynamo: Magician Impossible.

Su trayectoria en la música marcó a sus fans, por lo que su partida dejó con gran tristeza a miles de ‘Directioners’, como eran llamados los fans de la banda, pues esta agrupación impactó en los adolescentes del momento, teniendo giras mundiales, campañas con grandes marcas y hasta su propia colección de muñecos.