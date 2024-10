Palestinos en Gaza. (Photo by BASHAR TALEB/AFP via Getty Images)

Israel usa el hambre como arma de guerra: ex primer ministro palestino por crisis en Gaza

Mohammad Shtayyeh, ex primer ministro de Palestina y asesor principal del presidente Mahmoud Abás, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la guerra en Medio Oriente que involucra a Hamás, Líbano, Irán e Israel.

En el ultimátum que hizo Estados Unidos a Israel para que permita el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, Shtayeeh aseguró que Netanyahu no acatará el llamado del gobierno Biden.

“Netanyahu ha estado chantajeando a Washington durante el pasado año. La cantidad de veces que Blinken ha visitado el territorio y las llamadas y él no hace caso, por lo que tampoco hará caso con lo de la ayuda humanitaria”, dijo.

Ante la posibilidad de que, además de los ataques militares, se use la prohibición de la ayuda humanitaria en Gaza, el ex primer ministro palestino manifestó que “Israel ha usado el hambre como arma de guerra para matar gente, pero no solo eso, la energía y el agua”.

De otro lado, coincidió con la postura de las Naciones Unidas en las que señalan que Gaza es un territorio invivible.

“Creo que gran parte de la infraestructura en Gaza ha sido destruida, escuelas, universidades, la red de energía, la red de agua y más de 280.000 unidades de vivienda han sido destruidas”, afirmó.

Asimismo, mencionó que Israel quiere que Gaza sea eso, inhabitable, porque quieren lograr que la gente se vaya de ese territorio.

¿Palestinos se siente representados por gobierno de Mahmud Abás?

Mencionó que el “Gobierno palestino no ha abandonado a las personas en Gaza”, pues siguen siendo una parte esencial para ellos.

“Hemos seguido pagando los costos de los colegios, de los temas médicos”, sostuvo.

¿Es posible la unión de los países árabes contra Israel?

Ante la reunión entre el presidente de Irán y el sultán de Omán se abrió una ventana para que los estados árabes se unan en medio del conflicto en esa región del mundo.

“No creo, ya hay varios países árabes que tienen relaciones diplomáticas con Israel”, explicó.

No obstante, recordó que hay una salida de la barbarie de la guerra: “Israel deja la ocupación y los otros países normalizan sus relaciones con ellos”.

Es por esto que resaltó que este no es un conflicto religioso, sino es netamente por la tierra. Por lo tanto, expresó que es probable que Israel seguirá invadiendo Gaza.

“El día en que esto se acabe es importante que se termine para todos los territorios palestinos” porque, de lo contrario, “lo que pasó el 7 de octubre se repetirá”.