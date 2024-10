Quiero recuperar a mi hija: Diego Pardo Cuéllar tras ser absuelto de acusaciones de abuso

Diego Pardo Cuéllar ha vivido un viacrucis legal tras ser acusado de abusar de su hija hace casi una década, sin embargo, la justicia ha reafirmado en cuatro ocasiones su inocencia, siendo absuelto en organismos que van desde el Tribunal Superior de Bogotá hasta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, documentos que La W tiene en su poder.

Actualmente, la menor vive en Estados Unidos, tiene 13 años y no ha tenido contacto con su padre hace 9 años. Pardo Cuéllar pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el caso, y lo que espera hacer ahora que fue absuelto de forma definitiva.

“Son muchos años de lucha, de demostrar que no cometí esos actos de los que me acusaban, me quito un peso de encima. Ahora pienso en cómo puedo recuperar a mi hija, uno llega a pasearse por los sótanos del infierno, es muy complicado el tema legal, pero seguimos adelante, con resiliencia”, aseguró Diego Pardo Cuéllar.

El hombre afirmó que actualmente sigue sin entender por qué su expareja y madre de su hija, Margarita Herrera, inició toda esta controversia.

“Lo único en lo que sueño es en poder reencontrarme con mi hija (…) No sé por qué la intención de querer meter al papá de su hija a la cárcel, le di muchas vueltas, hoy en día sigo sin estar seguro, pudo estar asesorada. Hoy siguen con ese odio, ¿hasta cuándo? No piensen en mí, piensen en nuestra hija, dejen de hacerle ese daño”, dijo.

El cartel de las comisarías de familia: una problemática recurrente

Es importante destacar que este no sería el primer caso de este tipo en el país, pues La W ha puesto la lupa sobre el tema y es un mecanismo recurrente cuando se presentan discordias matrimoniales. Siempre se busca acusar al hombre de abusos o violencia, para alejarlo legalmente de los hijos.

“No sé ellos qué ganaron, yo perdí, perdí a mi hija (…) Lo único que quiero es volverme a reencontrar con ella, no quiero venganza ni nada, solo quiero verla y eso es en lo único que sueño. Para mí ya es suficiente, ella tiene derecho a tener un papá”, afirmó.

Además, mencionó que su hija fue manipulada, “Margarita manipuló a mi hija para decir cosas en mi contra que ella no pensaba. Fue la misma Fiscalía la que se dio cuenta de eso, allí se pidió mi absolución. Ellos han seguido tratando de dilatar y meter recursos y apelaciones, pero ya se les acabaron las estrategias”.

Finalmente, relató en La W lo que espera del encuentro con su hija, que con la nueva absolución se vuelve más que un hecho.

“En un escenario en el que me pueda reencontrar con mi hija yo sería el más feliz, me han propuesto cosas para hacer, para vengarme, pero no quiero nada de eso, no podría, quiero pasar la página (…) He tenido sueños con el reencuentro un millón de veces, he hablado con expertos y me han dicho que no será fácil”, cerró.

La W intentó contactar con Margarita Herrera, pero no fue posible, pues redirigió a su abogado, Luis Fernando Salazar, quien respondió a este medio lo siguiente:

“El tema esta cerrado, la clienta, Margarita Herrera reside en el exterior y lo único cierto es que Pardo es absuelto por dudas, no porque sea inocente (…) No estamos interesados en seguir polemizado, no se discutirán los fallos judiciales, los acataremos (…) La información es reservada, hay decisión de un juez de familia ajeno al caso con la que existe una restricción de dar declaraciones a medios por temas de protección a la menor”.

Este es uno de los fallos a favor de Pardo Cuéllar

