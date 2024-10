Andrés Parra relató cómo fue su noche más ‘oscura’: “estuve al borde de la locura”

El actor Andrés Parra conversó con Juan Diego Alvira en W Sin Carreta, revelando algunas opiniones y experiencias de algunos de los papeles que ha interpretado y relatando los momentos que vivió en una de sus noches más difíciles, en medio de depresión, angustia, y la sensación de haber tocado fondo.

Inicialmente se refirió a su papel de Pablo Escobar en ‘El Patrón del Mal’, pues es inevitable no hablar de este personaje, cuando fue uno de los más significativos de la televisión colombiana.

“Creo que ahí se abrió un canal, cuando el actor se abre lo suficiente se vuelve un canalizador y creo que él -Pablo Escobar- dijo cosas que no dije yo. Ese vínculo se dio, hoy estoy seguro de eso. Él pudo haberme usado a mi para decir cosas que le faltaron”, aseguró el actor.

Si bien, no recordaba escenas de la serie en específico, mencionó que “podíamos improvisar mucho, pero hay textos que yo ahora veo y digo que no se me hubieran podido ocurrir. Filmábamos y quedábamos como, ¿qué es esto?”, agregó.

¿Cómo fue la noche más oscura de Andrés Parra?

En la entrevista, Andrés Parra relató un poco de cómo fue vivir con una fuerte depresión, que acabó siendo heredada por rasgos familiares.

“La he vivido en mi papá, en mis hermanos, la depresión a mató a uno de ellos. La he tenido muy cerca, la he padecido y he visto lo que hace, como cuesta (…) Lo más crítico era estar medicado, yo no quería”, expresó.

En la conversación se llegó al tema de la noche más ‘oscura’ del actor, quien siente que tocó fondo después se sentirse en la cúspide.

“Yo quería billete, éxito, prestigio, mujeres, carros, yates, barcos, esa era la vida para mí. Que Dios ni que nada, a mi hábleme de plata. Hasta que la vida me rompió (…) Me tuve que enfrentar a las malas al mayor miedo que he tenido en la vida: un divorcio”, reveló.

Al actor no le dolía tanto perder un papel como sí le dolió esta separación definitiva, llevándolo casi a romper el límite.

“Me rompí, pasé una noche terrible. Es de esas noches en la que uno se enloquece o se la pilla, y yo tuve la suerte de no enloquecerme. Fue la noche en que usted se puede volver un lunático, pegarse un tiro en la frente o tirarse por una ventana (…) Es tal el dolor, la sensación de angustia, que yo no sé cómo no me maté, no alcancé”, comentó.

Finalmente, aseguró que actualmente hace todo para mantener su cabeza en paz y estar más tranquilo, dándose cuenta de que tuvo que reecontrarse.

“Hago todo para estar tranquilo, para ver quien soy yo, quien es Andrés (…) Toda la vida dedicado a hacer personajes y resulta que también estaba haciendo otro, que era yo”, cerró.

Escuche la entrevista en W Sin Carreta: