Expresidente Trump pedirá al presidente de la TV Fox censurar publicidad negativa sobre él

El expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump dijo este viernes 18 de octubre que pedirá al magnate Rupert Murdoch, máximo ejecutivo de la red televisiva Fox, que censure la publicidad negativa sobre él para ayudarle a ganar las elecciones.

Trump dio una entrevista de tono distendido en el magacín matutino ‘Fox & Friends’, de Fox News, en la que criticó que la cadena de inclinación republicana emita los ataques publicitarios en su contra del equipo de su rival, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris.

Y al finalizar, sentado en un sofá en medio de cuatro presentadores, reveló: “Voy a ver a Rupert Murdoch. Es un gran evento y no se si le gustará que lo voy a decir. Le diré algo muy simple, porque no puedo hablar con nadie más de esto: no ponga publicidad negativa durante 21 días”.

“No la ponga (a los demócratas) en directo, son gente horrible, vienen y mienten. Voy a decir: Rupert, por favor, hazlo de esta manera. Y entonces tendremos una victoria, porque creo que todos quieren una victoria”, añadió, refiriéndose a sí mismo en la carrera electoral.

Previamente, el político criticó la “publicidad negativa” asegurando que es “muy dura” porque no se presenta ninguna oposición a ella, y puso como ejemplo que tras abandonar el programa, se emitirán unos cuantos comerciales y se alcanzará un nivel “neutral”, recoge el medio The Hill.

En el pasado, Trump ha criticado al también fundador de Fox como alguien “republicano solo de nombre” que está contribuyendo a la destrucción del país, y ayer mismo se metió con la consejera delegada de Fox News, Suzanne Scott, por dar espacio a demócratas en el canal.

En su entrevista de hoy, el expresidente abordó otros temas, por ejemplo su discurso de anoche en la cena benéfica Al Smith, sobre la que aseguró que le escribieron algunas bromas “un par de personas de Fox”, algo que el canal ha desmentido hoy.