Polémica por presidente del Concejo de Duitama que habría acosado a una periodista en vivo

Hay polémica en Boyacá por un video que circula en redes sociales en donde se le ve al presidente del Concejo de Duitama, Julián Andrés Gómez del partido Cambio Radical, tratar de besar a la periodista de Red + Noticias, María Juliana Correa en el partido Colombia- Chile.

Una presentadora de Red+ Noticias fue acosada en vivo por este concejal de Duitama de @PCambioRadical . Estos comportamientos no son chistosos ni pueden ser aceptados en ninguna sociedad. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta de la colectividad. @German_Vargas pic.twitter.com/bsW2Vvz53J — Cynthia Pineda (@CynthiaPinedaH) October 18, 2024

En las últimas horas, Gómez le envió un mensaje a Juliana señalando que lo hizo con una mala intención. “Robar un beso con respeto, sin mala intención no está mal. Por el contrario, si hay cosas que están mal y nadie se altera tanto”.

Según el concejal, estaba imitando una moda que se dio en los mundiales de besar a los periodistas. Dijo “eso siempre me gustó, a mí me hubiese gustado, no lo veía para nada mal, un beso es amor, así lo veía yo”.

Puede leer: Cambio Radical investiga al presidente del Concejo de Duitama por presunto acoso

Desde W Radio, le recordamos al concejal Julián Andrés Gómez que eso es una forma de acoso. Toda nuestra solidaridad con nuestra colega, María Juliana Correa.

Partido Cambio Radical abrió proceso disciplinario

El Consejo de Control Ético del partido Cambio Radical inició por este caso un proceso disciplinario interno por haber transgredido los estatutos de la colectividad.

“El Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical, en uso de sus facultades legales y estatutarias, se permite notificarle que, se inició proceso disciplinario interno partidista en atención al video difundido en medios de comunicación, donde se evidencia que presuntamente trasgredió los Estatutos del Partido Cambio Radical y el Reglamento Interno Disciplinario por el presunto acoso ejercido en contra de la periodista María Juliana Correa”.

Cambio Radical le otorgó cinco días para responder y presentar las pruebas necesarias en su defensa. De no hacerlo, los hechos se presumirán como ciertos.