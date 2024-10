Para cantar se debe tener ‘ángel’, lo que no se entrena: coach vocal de grandes artistas

Mariana Salazar, coach vocal y quien está detrás de grandes estrellas de la música colombiana, conversó con W Fin De Semana y reveló cómo se convirtió en la guía de artistas de talla internacional como Sebastián Yatra.

“Desde chiquita tuve influencias musicales porque mi papá era músico empírico. Cuando salí del colegio estudié medicina, luego quería ser cantante y lanzar un disco, pero en el proceso conocí a mi mentor”, relató.

“Cuando estudié con él me enamoré con su estilo de vida y no me gustaba mucho cantar. Como ya tenía la parte médica empecé a investigar. Allí descubrí que tenía un talento grande para entrenar y entender voces”, añadió.

De otro lado, explicó por qué decidió entrenar voces y no ser cantante, resaltando que para ser artista se debe tener ese algo que no se puede explicar.

“Para ser cantante no solo se debe saber cantar, sino que se debe tener el ‘ángel’, es esa chispa que no se entrena, sentirse que el escenario es su lugar, donde se siente poderoso y eso nunca lo sentí”, dijo.

Además, mencionó que los artistas no solo tienen buena voz, sino que deben transmitir un mensaje a su público.

¿Cuál artista la sorprendió más?

“El primero siempre fue Sebastián Yatra, pues tiene una capacidad para decidir lo que quiere y lograrlo”, mencionó.