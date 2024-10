Al Oído: “Un movimiento que convoque a colombianos de bien”: Miguel Uribe lanza campaña

Muchos relojes parece que están a toda, especialmente los de los líderes políticos. Este fin de semana, el que ya no aguantó más y se lanzó al agua fue el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien prometió sacar un gran movimiento que promete “reunir a los ciudadanos de bien”, una frase que causó mucha polémica en redes.

“Voy a liderar un poderoso movimiento que convoque a todos los colombianos de bien y que gane las elecciones en 2026″, dijo Uribe Turbay.

Miguel Uribe Turbay ha sido un reconocido y joven líder político del país. Fue concejal, presidente del Cabildo Distrital, secretario de Gobierno de Bogotá y actualmente es senador de la República.

Al mismo tiempo, lo que se dice por los pasillos del Centro Democrático es que las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín también del Centro Democrático y de las más destacadas voces de oposición, quienes también pretenden ser candidatas a la presidencia el 26 y ustedes dirán eso ya lo sabíamos, claro lo nuevo es que no descartan unirse entre estas súper mujeres para sacar juntas una sola candidatura y competir con el senador Miguel Uribe.

Lo cierto, es que en Al Oído conocimos que la derecha que se conocía anteriormente con los líderes que llevan años ejerciendo un liderazgo político juicioso están preocupados, básicamente no saben en qué momento les mordieron su nicho y ni se dieron cuenta ¿cómo así Catalina? Mire me lanzó al agua, les hablo de la reconocida periodista Vicky Dávila, que cada día puede estar más cerca de una candidatura a la presidencia, que de momento no es candidata y dejemos cada día con su afán, lo cierto es que ya hay varios políticos buscando reuniones con Vicky pidiendo pista y he conocido que ella dice: no no no. Otros militantes del mismo Centro Democrático arrancaron a impulsar lo que han llamado pongamos el nombre en lo más alto y no acompañarán candidatos del partido. Para cerrar, no en vano me encontré varios grupos en Instagram que tienen la V y de Victoria. Vamos a ver qué ocurre… Ya que muchos empezaron a lanzar sus candidaturas antes de tiempo.

¿Las ventajas? Todas. La gente se mueve es por el cariño y por la fuerza que ve en un candidato. Vicky reúne lo anterior y al yo distinto: no es política eso puede ser sello de garantía en un país en el que cada día los políticos son sellos de otras cosas. Adicional, su voz cada día suena con carácter y una verdad más fuerte. Algunos lo satanizan, yo creo que es un miedo al sentir una Victoria.

Postre Al Oído:

Cerramos diciendo que la COP16 se merece todos los aplausos en su inauguración el Gobierno Nacional y Gobierno de Cali, tantas manos que han sumado y claro la ministra Susana Muhamad. Se lucieron y todo hay que reconocerlo.

Ya lo habían dicho, Cali es Cali lo de más es loma.