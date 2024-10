Colombia y Brasil se unen para el fortalecimiento de los pueblos afrodescendientes

La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, anunció la implementación de un programa en articulación con el Ministerio de Igualdad Racial de Brasil, liderado por Anielle Franco, que apunta al fortalecimiento de las comunidades afrodescendientes de los dos países como guardianes de los manglares, ríos y selvas, a partir del intercambio de sus experiencias.

“El año pasado firmamos un memorando de entendimiento para trabajar con Brasil por la igualdad, y hoy, fruto de ello, estamos trabajando en un programa que permitirá el intercambio entre los pueblos afrodescendientes de Colombia y los pueblos quilombolas de Brasil, de sus experiencias, de cómo desde esos territorios biodiversos la gente cultiva y produce de manera sustentable. Esas experiencias que nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas, de cómo cultivar la tierra, cómo cuidar el río. Como me enseñó Paulina Balanta, quien me decía que el río es padre y madre”, manifestó la alta funcionaria desde la COP16.

Para Márquez, con esta red de articulación interinstitucional, que contará con el respaldo de la CAF, se pretende dar apoyo a las comunidades que, durante mucho tiempo, han estado marginadas y excluidas, cuyas condiciones no garantizan el goce efectivo de sus derechos.

“Las experiencias nos van a servir para fortalecer al interior de cada país los planes de sostenibilidad de la biodiversidad que tenemos que implementar. No es posible hablar de conservación en nuestros territorios si no hablamos de cerrar las brechas de inequidad y desigualdad. Nuestra población afrodescendiente e indígena vive con las necesidades básicas insatisfechas. En sus territorios no hay agua potable, no hay saneamiento básico, no hay conectividad, no hay acceso a salud, pero son los territorios más ricos en biodiversidad”, agregó.

De igual forma, la vicepresidenta reveló que se está trabajando en la constitución de un fondo multidonantes que permita a las comunidades afro del Chocó biogeográfico y de todo el andén del Pacífico acceder a recursos para que, de manera directa, puedan implementar programas y proyectos que contribuyan a esa conservación y al mejoramiento de sus condiciones de vida.