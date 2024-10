“El 5% de la delincuencia real que tenemos en el país llega a juicio”: fiscal Camargo

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reconoció que las cifras de impunidad en Colombia son altísimas y advirtió que es urgente reformar el sistema judicial.

Ante la Comisión Primera del Senado, Camargo señaló que los jueces están colapsados ante la cantidad de casos y el poco personal.

“A juicio llega si acaso el 5% de la delincuencia real que tenemos en el país, y ese 5% tiene colapsados a los jueces”, dijo.

Señaló que la congestión judicial puede dinamizarse a través del mecanismo de la justicia premial, reduciendo la impunidad y garantizando que exista reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas.

“Nosotros no queremos darle más de lo que corresponde a nadie. Nosotros no queremos hacer un sistema donde se esté beneficiando a los peores delincuentes con rebajas excesivas. No, de hecho, las rebajas que se han planteado para los delitos graves son rebajas bastante moderadas”, explicó.

Precisó que “cuando hacemos el ejercicio de cómo funcionan estas rebajas, las máximas rebajas sobre los mínimos de pena, tenemos penas muy elevadas porque el sistema nuestro tiene penas muy altas (…). La pena en realidad es un ejercicio reglado por la ley procesal penal que indica cuáles son los pasos para imponerla”.