Fiscalía y Corte Suprema defendieron artículo de reforma a la justicia que rebaja penas

En medio de la discusión sobre la reforma a la justicia que se tramita en el Congreso, dos de las principales voces de la rama judicial en el país se pronunciaron sobre el artículo que propone rebajas de penas para violadores y asesinos de niños.

La fiscal Luz Adriana Camargo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, se refirieron al tema en una audiencia pública en la Comisión Primera del Senado.

Durante su intervención, la fiscal Camargo subrayó que, aunque la violencia sexual contra los menores es una tragedia que no puede ser ignorada, las rebajas de pena a través serían muy positivas en el sistema judicial.

“ No somos indiferentes al dolor de los niños víctimas de violencia sexual , pero esas rebajas de pena vía allanamiento son muy útiles”. Según dijo, porque estas facilitan la agilidad de procesos y permitirían la obtención de justicia de manera más eficiente.

Agregó la fiscal: “al país, como sociedad, a los jueces y a los fiscales, nos ha costado mucho entender que nadie pierde cuando hay una negociación, cuando hay una sentencia pre acordada o una rebaja de pena. Mientras estos elementos se acompañen con racionalidad”

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, se expresó en un sentido similar. Y aseguró que las altas penas no disuaden al delincuente: “Lo que disuade al delincuente, históricamente se ha demostrado, no son las penas de 50 años abstractas. Lo que a él lo anima en la ejecución delictual es tener la seguridad de que esa pena, por alta que sea, no se le va a aplicar”, dijo.

Y explicó que “la efectividad de la justicia en Colombia se logra cuando se robustecen de manera adecuada los mecanismos de allanamiento y preacuerdos. Vamos a procurar que la mayoría de los casos terminen por la vía anticipada”.

Ahora, el artículo que buscaría esa reducción de penas sería debatido este miércoles en un desayuno entre los senadores de la Comisión Primera. En ese encuentro se espera que los legisladores tomen una decisión sobre si mantener o no ese punto en la ponencia.