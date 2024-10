Por encubrir presunto pederasta, denuncian penalmente al padre Francisco De Roux

El padre Francisco De Roux ha ganado un merecido prestigio por su búsqueda de la paz. Como presidente de la Comisión de la Verdad logró que el país conociera crímenes de poderosos que por años permanecieron no solo cubiertos por la impunidad, sino en la total oscuridad.

De Roux, antes de estar al frente de la Comisión de la Verdad, tuvo altas responsabilidades en la Compañía de Jesús, su comunidad religiosa, entre otros la de provincial. Es decir, el máximo jefe de los jesuitas en Colombia. En ese período, y en ejercicio de esas funciones, donde surge la denuncia.

Según un denunciante, el padre De Roux no hizo nada para que la justicia procesara a un sacerdote jesuita que habría abusado de un niño y siete niñas en los años 70.

El asunto se hizo público el viernes pasado en un panel de la Universidad Javeriana de Bogotá.

El panelista principal era el sacerdote jesuita alemán Hans Zollner, director del Instituto de Antropología de la Universidad Gregoriana en Roma.

Zollner es un hombre cercano al papa Francisco y se ha entendido con denuncias contra curas pederastas en todo el mundo.

El panel lo moderaba el también sacerdote jesuita Luis Felipe Navarrete y se titulaba ‘La Iglesia ante los abusos ¿fiel y verdadera?’.

Hablar en abstracto a favor de las pequeñas víctimas de los pederastas es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo.

El problema empieza cuando las denuncias tienen nombre y apellido. El padre Navarrete anunció que no le daría curso a las preguntas que identificaban con nombre propio a los victimarios, pero que ese no era el espacio para hablar de denuncias particulares. En ese momento se alzó una voz en el auditorio:

El hombre que reclamaba su derecho a hacer pública su denuncia se llama Luis Fernando Llano Narváez y lo que quiere decir es muy grave

El denunciante, Luis Fernando Llano, estudiaba en el Colegio Mayor de San Bartolomé, el colegio más antiguo de Colombia, fundado en 1604 y cuyo edificio está frente al Capitolio Nacional y al Palacio Arzobispal, en la esquina suroriental de la Plaza de Bolívar.

El señor Llano era un niño cuando estudiaba en ese claustro, cuyo rector, el también jesuita Mario Mejía Llano, era primo de su papá.

El cura al que denuncia se llama Darío Chavarriaga y para esa época era director de estudios del Colegio Mayor de San Bartolomé. La familia del señor Llano pasaba por una situación económica apretada y por eso él recibió una beca. Razón por la cual empezó a ir a su casa en donde, de acuerdo con la denuncia no solo abusó de él sino de 7 de sus hermanas. Una de ellas, Ana Rosa Cristina, también alzó su voz en la reunión.

El sacerdote Luis Felipe Navarrete trataba de descalificar con esas palabras a los dos periodistas que han investigado el caso: Juan Pablo Barrientos, quizás el reportero que más ha indagado sobre los curas pederastas, y Miguel Estupiñán coautor de uno de sus libros de denuncias. Hace unas horas Miguel Estupiñán publicó en el portal Hacia el umbral un artículo titulado “Francisco de Roux fue denunciado penalmente por encubrimiento”.

La conversación en la Javeriana siguió en estos términos.

A esta hora tenemos comunicación con don Luis Fernando Llano y con dos de sus hermanas, Ana Rosa Cristina quien lo acompañó el viernes a exponer su denuncia en el foro de la Javeriana y Sofía Helena, quien vive fuera de Colombia.

Le pedí al padre Francisco de Roux que habláramos aquí en El Reporte sobre el tema. Él me envió un mensaje de texto que dice lo siguiente:

“Daniel, estoy atento al llamado de la Justicia colombiana para responder sobre mi conducta. Solo tengo para decirte que frente a este caso de abuso por el que me preguntas y que conocí como superior Provincial de los jesuitas en Colombia en 2014, actué con el respeto que siempre he tenido por las víctimas y tomé con todo rigor las medidas canónicas que en ese momento tenía a mi alcance para actuar con una dura sanción en justicia. Quisiera precisar lo siguiente: el titular me refiere como presidente de la Comisión de la Verdad, cargo que ejercí entre 2018 y 2022; los hechos referidos en el artículo datan de varios años atrás, por lo tanto, fueron decisiones que en absoluto nada tienen que ver con la circunstancia de haber sido presidente de la Comisión de la Verdad”.

Don Fernando, ¿qué opinión tiene acerca de este pronunciamiento del padre De Roux?

El cura Darío Chavarriaga murió sin hacer respondido por estas graves acusaciones. Las víctimas esperan que la Compañía de Jesús los compense por los abusos de este sacerdote que pertenecía a sus filas.