“Ex Farc salen del ámbito de la JEP cuando no contribuyen a la verdad”: Sofía Gaviria

En diálogo con La W, la exsenadora Sofía Gaviria se refirió a la polémica propuesta de reducir en un 25% las penas para delitos contra menores en Colombia, la cual está contenida en la reforma a la justicia que hace tránsito en el Congreso de la República en este momento.

En medio de este debate, que se intensificó después del asesinato de la niña Sofía Delgado, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía General de la Nación expresaron apoyo hacia esta iniciativa basados en que, con penas más efectivas, se podría combatir la impunidad y brindar justicia a las víctimas. Según argumentaron, la reducción de penas podría incentivar a los acusados a admitir su culpabilidad, lo cual facilitaría la aplicación de sanciones efectivas.

Para la exsenadora Gaviria, el problema es mucho más grave de lo que aparenta, pues es el de la impunidad generalizada: “La mayoría de las víctimas quiere una justicia real, no hipotética, no en los códigos y no endurecida”.

Además, Gaviria recordó la intención del antiguo secretariado de las Farc de tumbar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la acusación en su contra por abuso a mujeres y niñas en Nariño: “Es un tema mucho más grave porque se trata de un modus operandi: una forma de operar de sumisión de niños en la guerrilla, estoy hablando de los abusos sexuales de la guerrilla como método de dominación de los niños que atrozmente reclutaban. Este es un tema del que no se está hablando”.

En ese sentido, la excongresista recordó que estos son delitos de guerra y de lesa humanidad, por lo que la protección de los niños es prevalente sobre cualquier legislación y justicia transicional: “(Estos delitos) no van a expirar, pero yo no quisiera poner a las víctimas en esa situación (de tener que acudir ante la Corte Penal Internacional) y creo que es obligación jurídica y moral de la JEP que esas personas paguen”.

“Ellos (los ex Farc) salen del ámbito de la JEP cuando no contribuyen a la verdad (…) ellos están negando esa verdad, por lo cual deben salir de la jurisdicción. No hay una sola víctima de las Farc que considere que la JEP verdaderamente está solventando y profundizando la verdad sobre su caso”, sostuvo la excongresista.

Sobre el argumento de los excomandantes de las Farc en Nariño de que, en su momento, no se les entregó la información con nombres, apellidos y hechos concretos documentados de cada víctima, la exsenadora Gaviria afirmó: “Nuestras víctimas no necesitan la claridad y la nitidez para hablar de sus victimarios (…) la claridad la tienen que dar ellos porque están acusados por personas que están en el Registro Único de Víctimas y que, con suficiente claridad, tienen esa información”.

En cuanto a la forma en la que opera la justicia en Colombia, Gaviria sostuvo: “El problema de la justicia colombiana es atroz y debería ser prioridad de este Gobierno y de los anteriores (…) existe un hacinamiento que impide que se haga una justicia restaurativa, en términos de que esa persona haga los ejercicios de reflexión son la base originaria de la justicia”.

