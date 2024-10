Familia en Turbo denuncia presunta invasión de su predio por proyecto de Puerto Antioquia

La familia Abirama Ayub atraviesa una situación complicada con el predio en el que han vivido toda su vida, pues denuncian que este está siendo invadido por un proyecto de Puerto Antioquia en el que pretenden instalar cables de energía.

Se trata de ‘La Presumida’, de 8.000 hectáreas y que se encuentra ubicado en la vereda Nueva Unión en el municipio de Turbo en Antioquia.

La empresa del puerto y el Consejo Comunitario de Puerto Girón señalan que este terreno es baldío de la Nación, que se llegó a un acuerdo y que por lo tanto pueden adelantar estas obras. Sin embargo, según algunos documentos, esto no sería así.

Amapayo Ayub, esposa de Jesús Hernando Abirama –dueño original y que murió hace un par de años–, aseguró ante los micrófonos de W Radio que todo este lío empezó en el 2021 cuando convocaron a los dueños de 11 predios colindantes con el puerto a una reunión en el batallón de Apartadó con el juez de restitución.

“Allí realizaron unas medidas cautelares y se socializó. Todos estuvimos totalmente de acuerdo en que las medidas establecidas fueran de 8.800 m2, pero ellos ahora se están pasando y están cogiendo más tierra. Se están corriendo 16.200 m2 más, cosa que no estaba establecida”, señaló Ayub.

Porfirio Serna, quien es el representante del Consejo Comunitario de Puerto Girón, aseguró que, para ellos, el terreno sigue siendo baldío.

“Cuando el Consejo Comunitario hizo la solicitud del territorio, no había escritura sobre el territorio, todo figuraba baldío. Luego, cuando empezamos el proceso de restitución de tierras en el 2017 en los temas de registro, no había adjudicación del territorio y, por eso, para nosotros sigue siendo baldío el predio”, explicó Serna en La W.

Sin embargo, la familia sostiene que están de acuerdo con la servidumbre, pero no con que todas estas obras se hicieran en la parte interna del predio. Además, hay una orden establecida por un juez de la República.

“Esta orden establece que se haga alrededor y no en medio de nuestro predio, en la parte interna. Nuestro terreno está trazado. Por una parte, va la vía terrestre y por la otra parte, va la servidumbre eléctrica y esto no debe ser así. Se supone que la servidumbre debe ir al lado de la vía terrestre, no en medio”.

Adicionalmente, W Radio tiene un documento que establece que la Sociedad Puertos Inversiones y Obras, que se encarga de la red de energía, tiene la licencia ambiental vencida. Esta empresa solicitó cuatro prórrogas y una de ellas, la última, fue negada. Aun así, se está adelantando el proyecto en este predio.

Ampliar

Ampliar

“En ningún momento los gerentes o el Puerto se han comunicado conmigo. Yo los llamaría abusivos porque en ningún momento nos han tenido en cuenta, nunca nos han llamado y siempre con una actitud grosera. Nosotros les decimos que están invadiendo propiedad privada y lo han ignorado. En ningún momento nos han buscado, en ningún momento nos han llamado. Hace tres meses recibimos una querella policiva, en pocas palabras nos demandaron porque no dejábamos entrar a instalar estas torres. Estamos defendiendo esto hasta el final, se debe cumplir lo establecido por el juez de la República”, dijo la señora Ayub.

W Radio habló con la comunidad cercana al predio, quienes señalan que habría una ‘mano oscura’ que está interesada en que este proyecto se lleve a cabo. Hablan de una presunta relación entre los gerentes del Puerto, el Concejo Municipal y el Clan del Golfo.

El representante del Consejo señaló que esto le parece muy preocupante y que se iría a las instancias legales para aclarar el tema con la señora Ayub. Sin embargo, W Radio aclara que la señora Amparo Ayub nunca se refirió a esta supuesta relación.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Familia en Turbo denuncia presunta invasión de su predio por proyecto de Puerto Antioquia 11:04 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1729611221_402_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche la señal en vivo de W Radio: