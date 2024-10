Gobernador Amaya apuesta por el diálogo. Descarta el uso de la fuerza.

El gobernador Carlos Amaya, se pronunció sobre el paro de campesinos que inició en la madrugada del 21 de octubre.

El Gobernador no desconoció la problemática, pero reconoció que no se ha establecido un diálogo positivo entre el gobierno local y regional con los campesinos para poder permitir el paso de alimentos.

«Le he pedido a Secretario de Medio Ambiente que por favor dirija una comisión con la defensoría para entender que las exigencias que están haciendo no dependen del gobierno departamental, sino nacional y lo que podemos hacer nosotros es mediar, pero que, la decisión de bloquear para manifestarse está afectando gravemente a sus hermanos campesinos de otras regiones que no podrían salvar sus productos en este momento»

El PMU Ventaquema tomó la decisión de acudir a los canales del diálogo, para pedirles a los manifestantes de Ventaquemada que por favor no bloqueen, y a los de Paipa que por favor nos permitan el tránsito de caravanas y transporte de comida.

«No queremos usar la fuerza. En el pasado se mostró que podemos llegar a acuerdos con los manifestantes. El mensaje para ellos: lo primero es que estoy de acuerdo con que ellos estén en contra de las decisiones que toma el Gobierno Nacional sin contar con ellos. No se le puede decir a un campesino de páramo: “usted siembra papa, tiene una vaca, una oveja y va a dejar de sembrar papa y deja la vaca y se va a morir de hambre”. Lo que hay que decirles es que, si usted tiene eso, atreves de servicios ambientales les podemos pagar para que puedan vivir dignamente y puedan cuidar el páramo».

El gobernador está de acuerdo con que el gobierno pueda entregarle tierras a los campesinos que quieran seguir sembrando sus productos sin afectar ningún ecosistema como es el páramo.

«La delimitación del Gobierno Nacional hizo, no está contando con la visita al territorio, entonces hay delimitación en zonas que no son páramos y que todos los que conocemos esa zona, sabemos que no son ecosistemas de páramos, no hay frailejón, no hay recarga hídrica; por ejemplo, Jericó. Si ahí se aplica el decreto de que nadie puede hacer ninguna actividad económica sobre los 3000 metros, esa zona urbana, deberíamos sacarlos de ahí y quedaría un pueblo abandonado con casas vacías. Ahí hay que revisar las condiciones actuales y mirar Como se puede hacer un mejor manejo de la delimitación».

El Gobernador sigue buscando diálogos con los campesinos, mientras la ministra de medio ambiente y el ministro del interior responden al llamado que se les hizo, con el propósito de buscar un camino positivo para avanzar en esta situación, sin afectar a los demás ciudadanos.