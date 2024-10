Nos quedamos solo platicando: Petro cuestiona falta de ejecución de acuerdos en las COP

Desde Cali, en medio del desarrollo de la COP16, el presidente Gustavo Petro cuestionó las discusiones que se dan en diferentes cumbres que tienen como eje la biodiversidad y el cambio climático en el mundo, asegurando que los gobiernos solo se quedan en las conversaciones sin ejecutar lo estipulado.

“(...) Nos hemos quedado platicando. Con declaraciones que no se cumplen porque los países más poderosos no tienen voluntad de cumplir. El principal problema es el clima y la desaparición de la especie humana (...) Fracaso tras fracaso”, dijo el jefe de Estado.

En ese mismo sentido, el presidente Petro criticó que la mayoría de Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se hagan en lugares lejanos y que no cuenten con la participación de los ciudadanos del mundo.

“(...) Aquí han llegado gobernantes y se reunirán para sacar una declaración, que ojalá se cumpla, pero lo más importante es que ha reunido a pueblos del mundo, de Colombia, porque es la COP de la gente y no de la burocracia. (...) Las COP encerradas en desiertos y montañas, donde la gente no tiene acceso, no ayudan a la crisis climática. (...) Hemos fracasado como gobernantes porque más nos demoramos en reunirnos que en dar soluciones efectivas”, aseveró el mandatario.

Es por eso que, el presidente le pidió a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, crear redes comunitarias mundiales donde los ciudadanos tengan participación para que sus ideas sean las que salven el mundo.

“Le pido a Susana construir la gran red social de comunidades del mundo para detener la codicia, que es la gran causante de la crisis climática del mundo”, puntualizó.

Por último, el mandatario apeló a la justicia social para superar la crisis climática, “si queremos detener los minutos de la existencia, tenemos que hacer las tareas de la equidad, separarnos de las energías sucias y construir una nueva humanidad que no se guíe por la codicia, sino por el saber de la justicia”.

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, aprovechó la inauguración de la Zona Verde de la COP16 para honrar la memoria de los líderes ambientales que han perdido su vida.

“(...) Honrar la memoria de hombres y mujeres que, defendiendo la vida, el río, el bosque, los mares en este país y en lugares del mundo, han perdido la vida. Este es un homenaje a ellos, a quienes, por levantar la voz, la política de la muerte los silenció”.

De igual forma, la alta funcionaria resaltó que la COP16 cuente con la presencia de la comunidad de diferentes departamentos del país.

“Gracias presidente, por permitirle esto al Pacífico colombiano. Hicimos un esfuerzo inmenso para que la COP no fuera en zonas de privilegio, sino para que se extendiera en los territorios difíciles de Cali”.