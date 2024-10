Petro plantea que productos legales, derivados de coca, sean comprados por EE.UU. o China

En medio de la inauguración de la Zona Verde en la COP16, el presidente Gustavo Petro reiteró su propuesta de comprar cosechas de coca a campesinos del municipio de El Plateado, en el departamento del Cauca.

El mandatario aseguró que, incluso, si otros países ayudan a comprar los productos legales derivados de la coca, podría solucionarse el problema de la siembra de cultivos ilícitos de coca.

“Los norteamericanos, que tanto se preocupan por nuestros problemas de cultivos de hoja de coca, nos ayudarán a vender esos productos legales en California, EE. UU., o los chinos en Shanghái o Pekín, ¿no solucionaríamos un problema?”, dijo el mandatario.

El presidente insistió en que se debe brindar una mejor calidad de vida a aquellas poblaciones que viven del cultivo de la hoja de coca y que han limitado su crecimiento a este negocio ilegal.

“Mejorar su vivir, aun sin salir de sus tierras, de la mano de la reforma agraria, si hubiera crédito barato para ellos, y con las universidades, facilitando el acceso al saber, y el Estado haciendo un acompañamiento permanente para sembrar café o cacao”, agregó el mandatario.

Cabe recordar que el mandatario planteó la compra de cosechas de coca el pasado 18 de octubre, asegurando que es una oportunidad para hacer cambios profundos en el territorio.

“Vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas, menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Entonces, al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita”, dijo el presidente Petro durante la firma del ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’ en Bogotá.