Se nota que ha venido huyendo: Petro tras foto de ‘Iván Mordisco’ en río del Caquetá

En medio de su visita al Fuerte Militar de Larandia, en el departamento de Caquetá, el presidente Gustavo Petro se refirió a la fotografía tomada por la inteligencia colombiana donde se ve a alias ‘Iván Mordisco’ navegando por los ríos de este departamento.

“Viene rondando una foto que alguien de inteligencia tomó, de uno de esos jefes de la economía ilícita, que le dicen Iván Mordisco, solo —o bueno, aparentemente solo—, y se nota que ha venido caminando, se nota que ha venido huyendo”, dijo el mandatario.

Precisamente, el presidente Petro aseguró que hay que luchar y plantear una ruta de acción contra las economías ilícitas lideradas por hombres de las disidencias de las Farc o de diferentes estructuras. Es por eso que, el mandatario hizo referencia al informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, en el que se asegura que los cultivos de coca en Colombia han experimentado un aumento del 10% en el último año.

“El informe nos dice que la guerra de hoy no tiene que ver con las ideologías, tiene que ver con economías ilícitas que se han venido construyendo y propagando, y no hemos podido derrotarlas. Hay que hacer una guerra contra la economía ilícita para que no financie fuerzas armadas contrarias, tengan el nombre que tengan”, dijo el mandatario.

En ese sentido, Petro reconoció que la producción de coca ha crecido un poco, “pero la productividad se ha disparado, la capacidad que tiene la hoja de entregar el alcaloide se ha disparado. Pero ¿por qué ha aumentado? Porque ha aumentado la demanda en el mundo”.

Por eso, el jefe de Estado mostró su preocupación por lo que está pasando en países como China, India e incluso Australia, donde el consumo de cocaína está aumentando, lo que traería más violencia para Colombia, un país productor.

“Mientras en Estados Unidos se detiene, la demanda crece en China, en India, en Australia y en África. ¿Se imaginan lo que puede pasar en países como China o India, que tienen millones de habitantes? Nos preocupan estas sociedades porque nos afectan, porque el mercado se vuelve más poderoso y está sustentado sobre las armas y la muerte, lo que aumenta la violencia”, puntualizó.