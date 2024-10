“Jamás mostró remordimiento”: Evelyn Rodas sobre Brayan Campo tras crimen de Sofía Delgado

En un video publicado en las redes sociales de Jay Alarcón, Evelyn Rodas, quien fue pareja sentimental de Brayan Campo, el hombre que confesó haber secuestrado y asesinado a Sofía Delgado, cuyo cuerpo fue encontrado en un cañaduzal de Candelaria, Valle del Cauca, contó su versión de los hechos.

Cabe recordar que la mujer fue dejada en libertad por falta de pruebas en su contra y, desde entonces, ha insistido en su inocencia en este caso.

“Realmente han sido días difíciles, prácticamente toda Colombia me odia. Es duro porque no estoy acostumbrada al encierro”, sostuvo Rodas.

En cuanto a los señalamientos de que presuntamente ocultaba información o conocía sobre los delitos cometidos por su expareja, la mujer aseguró: “Yo no me enteraba de nada y el día de la captura estuve en total negación, no me cabía en la cabeza (…) me parecía injusto, yo no he hecho nada”.

“Yo todo el tiempo le pregunté (a Brayan Campo) si él sabía algo, si tenía algo que ver en eso y él, mirándome a los ojos, me lo negaba (…) (las autoridades) me vigilaban 24 horas y eso ya no me estaba gustando. Jamás me imaginé que fuera porque él tuviera algo que ver en eso, porque para todo él siempre tenía una excusa”, relató.

La mujer relató que Campo intentó justificar la investigación de las autoridades: “La excusa de siempre era que lo querían involucrar en el proceso porque tenía un caso anterior (por abuso sexual) (…) yo pasaba por algo las cosas que él me decía y él las justificaba, decía que tenía miedo”.

Tras el asesinato de Sofía Delgado, Rodas aseguró que su expareja actuaba con normalidad: “Toda la semana estuvo totalmente normal, jamás demostró remordimiento, nerviosismo o ansiedad”.

“Yo nunca le noté un comportamiento extraño con niños, no era capaz de acercársele siquiera a mirarla o de dañarla”, agregó Rodas sobre la actitud de Brayan Campo cuando convivía con ella.

Con respecto a la confesión de Campo sobre el delito, la mujer aseguró que él no la miró a los ojos cuando ella lo cuestionó una vez fueron capturados: “Solamente miró al suelo y a un lado. Yo me puse a llorar (…) yo quería golpearlo, sentía rabia”.

Bryan Campo, de 32 años, fue enviado a prisión e imputado por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro tentado agravado y ocultamiento de pruebas.