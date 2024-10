Empieza el proceso para liquidar el ente gestor de Metrolínea

Bucaramanga

Ante el Concejo de Bucaramanga fue radicado por la Alcaldía el proyecto de acuerdo con el que se busca que se le den facultades al alcalde Jaime Andrés Beltrán, para que se inicie el proceso de liquidación del ente gestor de Metrolínea. Rafael Vanegas, asesor de la alcaldía, señaló que en el documento se plantean tres puntos importantes.

“Un primer artículo donde se le pide facultades al Concejo para liquidar metrolínea; un segundo artículo con el que se está buscando sanear el déficit de operación y aquí dejo totalmente claro que una cosa es el déficit de operación del sistema, que es totalmente ajeno y diferente a las deudas de metrolínea, aquí lo que se está buscando es sanear la operación, algunos temas de empleados, algunos temas de las empresas de seguridad, algunos temas de los transportadores de aseo y un tercer artículo que es la vigencia realmente es un proyecto que quisimos fuera muy simple para el mejor entendimiento no solo el Consejo sino también de la ciudad”.

Además, aseguró Vanegas que en este momento no se va a recibir ningún recurso por parte del Gobierno Nacional pues por ahora no se creará un nuevo ente gestor pues será el Área Metropolitana de Bucaramanga, como autoridad de movilidad quien tenga estas facultades.

“Nos reunimos en algunas ocasiones con la ministra de Transporte y han sido claros en que en la etapa actual, pues no hay como forma de girar mayores recursos. Tal vez se mencionó y se dejó alguna puerta abierta para temas de arreglo de estaciones, pero realmente no más, la razón, como te la explicaba hace un rato, es que necesitamos recuperar primero el sistema de transporte porque en las condiciones actuales pues no, no estaríamos creando un nuevo sistema y ellos no podrían, según lo que nos han dicho, cofinanciar”, añadió Vanegas.

Es importante recalcar que a pesar de que se avance en el proceso de liquidación el servicio de transporte se mantendrá con normalidad para todos los usuario, por ahora, este proyecto no tiene ponente en el Concejo de Bucaramanga en donde iniciará su trámite en próximos días en primer debate.