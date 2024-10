“Tienen liquidada la canasta familiar”: Carlos Amaya sobre paro minero en Boyacá

Continúan las jornadas de paro de campesinos y mineros, los manifestantes permanecen bloqueando algunas vías clave de los departamentos de Boyacá, Córdoba, Antioquia, el Eje Cafetero, Norte de Santander y Santander, en varios de ellos realizando diálogos que aún no han tenido éxito.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre cómo está el panorama en su departamento, destacando las consecuencias que esto podría acarrear no solo para la región sino para el resto del país.

“Han sido días difíciles, la región norte está totalmente incomunicada con la capital, estuvo a punto de apagarse la generadora de energía, la planta de Bavaria está en riesgo y los productos perecederos como la leche, la papa y demás, están dañándose”, aseguró el gobernador.

Eso sí, confirmó que si bien, han desarrollado mesas de negociación y hay avances, aún no hay conclusiones contundentes.

¿Qué tanto impacto puede tener el paro en la canasta familiar?

El gobernador Amata mencionó que un paro como estos “tiene liquidada a la canasta familiar”.

“Aquí no hay una agroindustria fuerte que ayude a sobrellevar la situación, si pasan tres días la leche se daña, eso genera problemas porque en el caso de la leche, los pequeños productores tienen mucho producto y deben acabar botándola (…) Los alimentos perecederos si no salen de Boyacá acaban generando perdidas para los campesinos porque no obtienen dinero y también pierden los consumidores porque se vuelven caros por escasez”, cerró.

