MinCultura entregó expediente para declarar el Monumento a la Resistencia como Patrimonio

Como lo había anunciado el pasado miércoles 23 octubre, el ministro de Cultura, Juan David Correa, entregó oficialmente el expediente que documenta las razones y el contexto para declarar el Monumento a la Resistencia como bien de interés cultural de la Nación.

Esta acción responde a una orden del presidente Gustavo Petro, quien en marzo adquirió dicho compromiso con la comunidad.

Correa detalló que el expediente, que está en un 80% de avance, fue el resultado de un proceso que incluyó más de diez reuniones con líderes comunitarios y expertos de la Dirección de Patrimonio.

“Un expediente no es otra cosa que un levantamiento de información de cómo se inició la construcción, cuáles fueron las condiciones, cuál es el contexto de estos barrios. Porque este monumento es la expresión de una historia, no es la simplemente la construcción de un acontecimiento, sino de una historia que hay aquí presente durante más de 50 o 60 años en lo que se conoce comúnmente como el distrito de Agua Blanca”, señaló.

El documento será evaluado por el Consejo Nacional de Patrimonio, que decidirá sobre la declaratoria.

Además, el Ministerio de Cultura se comprometió a brindar asesoría a la comunidad para que presente ante la Alcaldía de Cali una solicitud formal de disposición del espacio público, ya que el monumento se levantó en un predio del distrito en el sector de Puerto Rellena, que estaba destinado a la construcción de una sección de la troncal occidental del sistema masivo de transporte MIO.

El ministro de Minas, Andrés Camacho, también entregó un discurso en el acto, donde mencionó: “A la gente que ha resistido, que sigue resistiendo, decirles que aquí hay una primera línea de Gobierno que también está resistiendo, que está haciendo la tarea, que nos la estamos jugando por responderles a ustedes que son quienes nos tienen aquí (...) Estar aquí es solo una pequeña demostración de nuestro compromiso con las luchas de la gente, yo no sería ministro y Petro no sería presidente si no fuera por la gente de Puerto Resistencia”.

Asimismo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien es la presidenta de la COP16, también alzó la voz en este encuentro para asegurar que “es un acto de reconocimiento, de que lo que ocurrió no quede invisible (...) En la COP16 están mostrando la historia del estallido social, mostrando como se resignificó ese miedo, ese miedo que se fue, del que surgió la dignidad y la lucha, para seguir en resistencia”

En el acto protocolario de este domingo, también estuvieron presentes la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el viceministro de Juventud, Gareth Steven Sella, quienes participaron en la entrega del expediente.