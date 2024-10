Entrarán en vigor este miércoles los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos chinos

Los aranceles aprobados por la Unión Europea de hasta el 35,3 % a la importación de vehículos eléctricos procedentes de China entrarán en vigor este miércoles, tras su publicación este martes en el Diario Oficial de la UE.

El Ejecutivo comunitario aplicará un arancel del 35,3 % al fabricante chino SAIC (MG y Maxus, entre otras marcas), del 18,8 % a Geely y del 17 % a BYD, durante un máximo de cinco años.

La medida también afectará a las empresas occidentales que producen en China, como por ejemplo la estadounidense Tesla, a quien se va a aplicar un arancel del 7,8 %, mientras que a otras que han cooperado con la Comisión en la investigación que ha llevado a cabo antes de aprobar los aranceles se les impone una tasa del 20,7 %.

“Celebramos la competencia, incluso en el sector de los vehículos eléctricos, pero debe estar sustentada en la justicia y la igualdad de condiciones”, dijo el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis.

La UE da este paso porque considera que, pese a la división que genera entre los Veintisiete, recibió el apoyo suficiente en la votación que los gobiernos de la UE celebraron a principios de mes.

En esa votación, cinco países se opusieron a la aplicación de los aranceles (entre ellos Alemania), diez los apoyaron y doce se abstuvieron (España fue uno de ellos).

Paralelamente, continuaron los contactos políticos de alto nivel entre la Comisión y el Gobierno chino, así como otras reuniones técnicas para tratar de encontrar una solución.

Dombrovskis y el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, mantuvieron una conversación por videoconferencia el viernes pasado en la que acordaron seguir negociando un posible aumento de los precios de las exportaciones de vehículos eléctricos a la UE.

Fuentes comunitarias apuntaron hoy a la posibilidad de que las autoridades europeas viajen a China “cuando el momento sea oportuno” para seguir las conversaciones.

La UE, no obstante, quiere negociar al mismo tiempo el precio mínimo de exportación con cada una de las empresas individualmente, no hacerlo únicamente con la intermediación de las autoridades chinas y asegura que Pekín no permite el contacto directo con las compañías.

La Comisión aseguró que suspendería los aranceles en caso de llegar a un pacto con China durante los próximos cinco años, pero no los cancelaría, para ganar tiempo y volverlos a aplicar si Pekín incumpliese ese hipotético acuerdo, sin necesidad de volver a pedir el visto bueno de los Veintisiete.

La tensión comercial entre la UE y China aumentó en las últimas semanas. La Comisión Europea impugnó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) la investigación que China inció contra las importaciones europeas de brandy, en respuesta a los aranceles que anunció el Ejecutivo comunitario.

También abrió otra sobre la importación de productos de carne de cerdo desde el bloque comunitario y de los lácteos, que el Ejecutivo comunitario también quiere denunciar ante la OMC.

De esta manera, la UE aprobó finalmente los aranceles a los coches eléctricos chinos a menos de una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, cuyo resultado afectará a la disputa geopolítica entre EE.UU. y China, y que obligará a los Veintisiete a reflexionar sobre cómo quieren posicionarse en esa batalla.