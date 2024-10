“Esta victoria será de las más importantes para mí”: golfista Nicolás Echavarría

El pasado 27 de octubre, Nicolás Echavarría obtuvo su segundo título PGA tras imponerse luego de cuatro rondas con tarjetas de 64-64-65 y 67 en territorio asiático.

“Esta victoria será de las más importantes para mí porque en torneos pasados quienes ganaron fueron jugadores históricos para el golf, así que la magnitud de esto grande”, aseguró.

Tras ganar el Zozo Championship, Echavarría aseguró su presencia dos años más en el PGA, así como la participación en diferentes competencias, una de ellas el Másters de Augusta, su sueño desde pequeño.

“Después de la victoria en Puerto Rico en 2023, no me gané la entrada a Augusta y esta victoria me dio la oportunidad de poder de estar en el Másters del próximo año, estoy muy feliz de poder estar allí por primera vez, no lo conozco, no quería ir antes de ganarme el cupo”.

Uno de los grandes desafíos fue mantener la mente tranquila en los últimos tramos del juego contra sus principales contendores, los estadounidenses Thomas y Greyserman.

“El último día estuvo muy apretado y esto le da a uno la oportunidad de mantener las emociones en control porque cualquier error podría quitarle a uno el torneo”, dijo el deportista antioqueño.

Asimismo, hizo énfasis en su equipo de trabajo, “con mi psicólogo hemos muchos progresos en los últimos años y muchos ejercicios de respiración, de aprender a controlar este tema porque siento que es una de las partes más importantes en mi juego y lo pude hacer muy bien. De estas cosas uno saca recuerdos para el futuro porque si me doy la oportunidad de ganar otro torneo, voy a acordarme de todo esto”.

Luego de la obtención de su título en 2023, Echavarría comentó sobre la evolución de su juego: “este año ha sido un año más regular, he sido más consistente, no había tenido un excelente resultado, pero en general los torneos fueron mejores. Había pasado más cortes estadísticamente casi que en todas las partes de mi juego. Por ejemplo, me faltaba meter más pots y en Japón potié increíble, la parte más importante para uno ganar un torneo es el pot y esto hizo lo del gran resultado”.

Uno de sus más cercanos amigos y también mentores es Camilo Villegas, reconocido golfista colombiano, Nicolás se refirió al apoyo de su colega, “hablé con él, el sábado en la tarde, me dijo que no había visto el torneo por el tema del horario pero que vio los puntajes y le parecieron buenos. Me escribió un mensaje muy simple: “ya está ahí, sabe cómo hacerlo, salga a disfrutar y a ganar ese torneo” y eso hice a pesar de tantos nervios”.

Con este PGA tour, el colombiano ganó 1.350.000 USD y accedió al Sentry, torneo con el que iniciaría la temporada de 2025, seguido del PGA Championship, ‘Signature Events’, ‘The Players Championships’ y el Masters de Augusta, torneo en el que siempre soñó estar.