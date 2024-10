Gestora ambiental denuncia acoso y falsas acusaciones en su contra en Chiquinquirá

Vivian nieto es una reconocida gestora ambiental y directora de la Asociación de Protección Animal mi Mejor Amigo en Chiquinquirá, quien, en las últimas horas, denunció que Juliana, una mujer del mismo municipio, viene haciendo una serie de publicaciones y acusaciones en su contra, con el propósito de dañarle su buen nombre como directora de la fundación, además de haber sido agredida en el pasado con una llave por la misma persona.

«Juliana es una persona del municipio de Chiquinquirá, bastante conflictiva. Digo que es bastante conflictiva, porque en la fiscalía de Chiquinquirá tiene 298 procesos y ya no le reciben más denuncias porque todos se han declarado impedidos, entonces ahora le toca en Tunja. He sido hostigada, amenazada, violentada por las publicaciones de Juliana, por las denuncias de ella, y es que sus denuncias son bastante graves porque dice que yo la quiero matar, que yo quiero matar a la hija, mejor dicho, como si yo fuera la peor delincuente del mundo y lo peor es que esto es un desgaste económico, físico, mental y demás porque ella jamás va a tener pruebas y todo eso lo archivan»

¿Usted qué ha hecho al respecto?

- Yo la tengo denunciada y temo por mi vida y mucho, porque ya hay un antecedente de una denuncia por lesiones personales. Ella en el 2021 me agredió. Yo puse en conocimiento de la Fiscalía, me dieron noticia criminal y no pasó casi nada porque solo me dieron una semana de incapacidad, al ser agredida por ella con la punta de una llave. Me pegó en la cara bastante fuerte, me abrió la cara. Yo tuve que cambiarme de domicilio por el miedo que ella me produjo, porque ya es el hostigamiento, tan terrible que ya no puedo más, o sea, me tocó irme a vivir súper lejos para que ella no me encuentre.

Denuncia pública, temo por mi vida y pongo en conocimiento de todos que he actuado con 5 denuncias y nada ha sucedido, me siento acosada, vulnerable, siento daño a mi buen nombre, hay antecedente de agresión física y ya no sé qué más hacer.

¿Además de esa agresión del pasado, recientemente le ha hecho algo más?

- Yo le tengo denuncias por falsas denuncias, por injuria y calumnia, por hostigamiento. Son 5 denuncias y mañana voy a denunciar otra vez, nuevamente por injuria y calumnia y por falsa denuncia. Y las autoridades todavía no han hecho nada, o sea, que están esperando que me pase algo, porque es que lo que ella dice es bastante fuerte. Me está acusando de que pertenezco a un grupo ilegal armado que se llama Los Cancerberos del Valle del Cauca y me da miedo que me perfilen, que pase algo.

¿Qué más dice ella de usted?

- Dice que yo estoy investigada por concierto para delinquir. Hizo una publicación donde pone la foto de 2 sicarios que, presuntamente, yo no sé, asesinaron a un parapentista y en la publicación pone mi nombre, o sea, como culpándome con esas personas y gracias a eso, pues yo he recibido un montón de mensajes, de amenazas y demás. Yo estoy preocupada porque yo soy una figura pública y lo único que hago es rescatar a los animalitos y ayudar al ambiente. He rescatado más de 6.000 animales en 8 años, o sea, eso es lo que me la paso haciendo y trabajando. Yo no tengo conocimiento de grupos armados.

¿Quién es Juliana?

- Juliana se autoproclama como defensora del ambiente, feminista, líder, pero nada, todo es mentira, saca pruebas de todos lados, dice que trabaja en el Palacio de Nariño, que trabajan en Ministerio del Interior, que trabaja en la CAR, que trabaja en la Defensoría del Pueblo, o sea nada de eso es verdad. Y ella está obsesionada conmigo, le tengo varias tutelas que impugnan y vuelve y pierde.

Vivian Nieto Flórez, reconocida defensora de los animales en Chiquinquirá, pide a las autoridades que actúen frente a este caso porque teme por su seguridad y porque su buen nombre se puede estar afectando.