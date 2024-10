Primer Encuentro de Mentoría Women in Tech y Gobernación de Boyacá en Nuevo Colón

En Nuevo Colon, se llevó a cabo el primer encuentro de mentoría, entre la secretaría Tic de la Gobernación de Boyacá y la Organización Women In Tec, en el cual hablaron de como conectar a la mujer rural con la tecnología. Habla Sandra Urrutia, secretaria de las TIC de la gobernación de Boyacá.

«Tuvimos la fortuna de conocer esta organización. A mí me nominaron este año como una de las mujeres a participar en un evento que la organización Women In Tec, que está en más de 60 países y que busca visibilizar las mujeres en la tecnología y motivar a que más mujeres y niñas, estemos trabajando en las áreas de ciencia y tecnología de arte y de innovación. Me nominaron, por fortuna, el 28 de agosto en Lima, Perú, compitiendo con 5 mujeres más, de Argentina, Brasil y de Perú, pues Colombia se quedó con ese primer lugar para Latinoamérica», mencionó Sandra Urrutia, secretaria de TICS del Departamento de Boyacá.

¿Qué sigue después de haber ganado este premio?

Ahora sigue una competencia que se va a definir en noviembre, en París, y pues gracias a ese premio, conocí esta organización y me pareció muy interesante la tarea que ellas hacen en materia de voluntariado. Este fue un espacio para que las mujeres campesinas y líderes de las comunidades, pudieran tener un contacto con la organización Women In Tech, en donde lo que se va a hacer aquí y hasta enero es que se va a trabajar en mentorías.

¿Qué quiere decir mentoría?

Que cada una de las voluntarias de Women in Tec, seleccionó a una de las mujeres que participaron en el evento y a través de un ejercicio que se llama Rueda de la Vida, van a ayudarles a construir un proyecto de vida, para que, sobre todo, podamos revisar esas destrezas que tenemos para generar, a través de la tecnología, proyectos productivos, entonces, pues la verdad, en enero conoceremos los resultados de este acercamiento, pero es muy importante que organizaciones internacionales puedan venir a Boyacá y nos apoyen con ese conocimiento y seguramente van a traer cosas positivas para nuestras mujeres.

Sandra Urrutia - Secretaria TIC Boyacá FOTO: Sandra Urrutia. Ampliar

¿Cuántas mujeres participaron en el evento?

Cerca de 30 mujeres. Lo más importante también aquí, es que también tenemos 3 hombres que quisieron participar y hacer parte de este proyecto, que son los líderes de las comunidades de conectividad de Cooper, de Briceño en el occidente y de Nuevo Colón. También ellos quisieron que estas mujeres les ayudaran a identificar esos potenciales que van a tener y que nosotros podamos llevar el internet a las veredas.

¿Cómo está el internet allá nuevo colón, hasta donde llega la señal, qué veredas hace falta por cubrir?

Nosotros a nivel de todo el departamento tenemos un reto enorme de lograr mejorar la conectividad en nosotros en todo el departamento en la zona rurales son un reto porque solamente tenemos con el ministerio de las TIC una cobertura de hasta 35%, es decir que todavía la brecha digital es bastante amplia, estamos por el orden del 65% de los hogares campesinos desconectados y en las áreas urbanas tenemos también un reto porque estamos por el orden del 54% con una adición de fundamental y es que no tenemos conectividad en las carreteras y eso lo estamos trabajando muy fuerte con el ministerio de las TIC.