EAFIT y Fundación Sura se suman a Pa’Lante Colombia: “hay que crear oportunidades”

La Universidad de los Andes y W Radio nuevamente se unen por séptimo año consecutivo en la campaña Pa’Lante Colombia, que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Esta iniciativa es posible gracias a la alianza con cinco universidades del país: EAFIT, ICESI, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia) y Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Precisamente, pasó por los micrófonos de La W la rectora de la EAFIT, Claudia Restrepo, quien se ha encargado de posicionar el centro de educación superior como uno de los de mejor reputación en el país, para hablar de unos nuevos aportes para la campaña Pa’Lante Colombia.

“Vamos Pa’Lante cada vez se consolida más en el corazón de los colombianos, por eso traemos dos aportes, uno de la Fundación Sura por 203 millones de pesos, y otra generada por el ‘Giving Day’, la campaña de la EAFIT con estudiantes, graduados y egresados, que anuncia 120 millones de pesos”, comentó la rectora.

Asimismo, enfatizó en la importancia de crear una cultura de filantropía y altruismo para “generar nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan acceder y mantenerse en la educación superior”.

Finalmente, habló también del panorama de deserción educativa en el país, pues, según mencionó “hay muchos jóvenes que no pueden acceder a la educación superior en el país, solo seis de cada diez bachilleres pueden hacerlo, y no es porque no quieran, sino porque no tienen los recursos, ahí está la barrera”.

Recuerde que puede donar en Pa’Lante Colombia aquí → https://donaciones.uniandes.edu.co/es/donaciones/vamospalante

