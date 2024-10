Fiscalía mexicana insistió en que E.E.U.U. no ha dado información procesal sobre ‘el Mayo’

La Fiscalía General de la República (FGR) insistió este miércoles en que Estados Unidos no ha entregado al Gobierno mexicano la información procesal respecto a la detención de Ismael ‘el Mayo’ Zambada el 25 de julio pasado.

En un comunicado, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, aseveró que desde hace más de 10 semanas ha solicitado a las autoridades norteamericanas información respecto a toda la documentación vinculada a la llegada a un aeropuerto de Texas del avión en el que viajaban ‘el Mayo’ y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

La Fiscalía señaló que, en concreto, busca tener información sobre la aeronave Beechcraft 200, con matrícula clonada, “en la cual iban a bordo tres personas: el piloto no identificado, así como Ismael “Z” y Joaquín “G”; y cuya documentación migratoria, aduanal y aeronáutica de todos ellos no se ha aportado por parte de las autoridades norteamericanas”, enfatizó.

También señaló que tampoco se ha establecido la información total sobre la clonación de la aeronave, el nombre del piloto, así como su calificación como piloto autorizado.

“Todo lo cual debe obrar en la documentación oficial referente a su arribo” al aeropuerto de Texas, indicó.

Además, sostuvo que en la conferencia de prensa del martes, el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, no dio respuesta a los requerimientos específicos de carácter procesal.

La reacción de la FGR ocurre luego de que el martes, Salazar mostrará su “sorpresa” por el pedido de explicaciones de la Fiscalía de México al Gobierno en Washington ante la captura de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, algo que consideró que debería ser “celebrado” como un éxito por ambos países.

Esto luego de que Gertz Manero pidiera el mismo martes información a Estados Unidos sobre lo que llamó un “secuestro” del ‘Mayo’ ocurrido el pasado 25 de julio.

Aunado a ello, este miércoles, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que “el fin no justifica los medios” pues no porque las autoridades estadounidenses hayan detenido a un narcotraficante no se debe ver la manera en la que se le detuvo.