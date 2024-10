Margarita Cabello reafirma que no existen pruebas de Pegasus

Cúcuta

Desde la ciudad de Cúcuta y en cumplimiento de una apretada agenda académica, la Procuradora General Margarita Cabello reafirmó que no existen pruebas de la compra de Pegasus por parte del gobierno colombiano.

#NoticiaW | Procuradora Margarita Cabello respondió a Gustavo Petro frente al caso Pegasus “Soy una persona con 40 años en el sector público, mis calidades me hacen hablar sobre soportes jurídicos suficientes”. pic.twitter.com/yaRX44LxuB — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 30, 2024

“Soy una persona que llevo 40 años en el sector público, más de 30 en la rama judicial, de Ministra de Justicia y Procuradora y mis calidades y condiciones me hacen siempre hablar sobre soportes jurídicos. La experiencia que llevo en la vida, de estos 40 años me dan el respaldo de ser una persona seria y prudente en mis afirmaciones y hay que reafirmarlo porque así es, hasta el día de hoy todavía no hemos encontrado rastros de compra oficial de el software Pegasus” dijo Cabello.

Sin embargo, aseguro, que desde la Procuraduría se continúa investigando para corroborar la información sobre este programa de espionaje.

Y frente a las afirmaciones del presidente de la República Gustavo Petro, donde indicó que Cabello “miente”, esta insistió en que “no quiero meterme en lo que lo hizo ir hacia ese camino o decir esas frases, simplemente reiterar, a mi me conocen. Yo vengo de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, vengo de ser Ministra de Justicia y ahora Procuradora General de la Nación (...) siempre he sido estricta en mis manifestaciones, apegada a la ley y a la norma jurídica. Sigo manifestando, estamos investigando y hasta hoy no hemos encontrado rastros de compra oficial del software Pegasus, esa es la verdad”.

La procuradora general de la Nación, miente. https://t.co/ORcF7ZmqFB — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 29, 2024

Apagón digital del SENA

Frente al apagón digital en el SENA, Cabello indicó que “hemos hecho una vigilancia permanente, preventiva y disciplinaria en el SENA y estamos esperando respuesta de las razones por las cuales, la contratación con la digitalización y el manejo de interconexión se tuvo que terminar con la empresa Telefónica y estamos vigilando cómo van a suplir ese vacío que están teniendo estos últimos días. Ya le pedimos información a través de nuestro delegado de función preventiva y estamos esperando una respuesta para ver qué acciones vamos a tomar en ese sentido”.