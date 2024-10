Alcalde Galán pidió al presidente Petro que “respete la autonomía territorial de Bogotá”

El alcalde de Bogotá, Juan Manuel Galán, calificó como una nueva intromisión del Gobierno Nacional, la demanda que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible interpuso contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en la que pide anular la resolución que otorgó una licencia ambiental para la extensión de la Avenida Boyacá.

En la demanda, el Ministerio argumentó que la CAR no contestó a tiempo un recurso de reposición que fue presentado en abril de 2024, por lo que se consideró como un “silencio administrativo negativo”.

El Gobierno Nacional además solicita la nulidad tanto de la resolución como del acto derivado del silencio administrativo y la vinculación de Fiduciaria Bogotá S.A., administradora del Fideicomiso Lagos de Torca y titular de la licencia ambiental, como “tercero con interés en el proceso”, es decir, como parte procesal.

Galán recordó que el presidente Gustavo Petro, en su época de alcalde, hizo la propuesta de la extensión de la avenida Boyacá y dijo que “este es un proyecto que Bogotá necesita”.

Sobre la demanda del Gobierno Nacional, señaló que “nosotros creemos que esa licencia tuvo el trámite que corresponde en la ley. Es una licencia que estableció, entre otras cosas, analizar las alternativas; también tuvo en cuenta compensaciones que se deben realizar a la luz de la sustracción que implica obviamente esta decisión”, afirmó.

Galán dijo que esta demanda sería una nueva intromisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“A mí sí me preocupa, y quiero aprovechar este espacio también para decirlo, esa intromisión permanente que está teniendo el Gobierno Nacional en decisiones que son de la ciudad, decisiones que, en cierta forma, ya se tomaron. Esta decisión ya se tomó, la ciudad ya tomó la decisión de avanzar en este proyecto, surtió todos los trámites necesarios y, por ende, yo hago un llamado a la Nación a que respete la autonomía territorial, respete la decisión que toma Bogotá, no se entrometa de esa forma en decisiones que nos corresponden”.

Igualmente, aseguró que “vamos a trabajar desde el Distrito con todas las herramientas que tenemos para defender ese acto administrativo que va a estudiar el Consejo de Estado; lo va a estudiar, y vamos a respetar la decisión que se tome”.

Sin embargo, dijo que va a utilizar todas las herramientas legales que se requieran.

“Bogotá no se puede quedar trabada, a Bogotá no la pueden encerrar, a Bogotá no pueden crearle una especie de plan candado”, concluyó.