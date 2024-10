Las cinco películas en las que aparece Donald Trump y no sabía: Mi pobre Angelito y más

En las elecciones de 2024 en Estados Unidos, el exmandatario Donald Trump pretende volver a convertirse en presidente ocho años después de haberlo logrado una primera vez y cuatro años después de haber sido derrotado por Joe Biden en las urnas.

En su carrera política, Trump ha sido la primera persona que ha ocupado la presidencia en la historia de Estados Unidos en ser condenada por un delito, así como en ser el primer presidente en no ganar la reelección desde George H. W. Bush en 1992, tras perder las elecciones presidenciales de 2020 ante Joe Biden.

Sin embargo, más allá de su carrera política y empresarial, el candidato Trump también ha ganado notoriedad por sus apariciones en varias películas y programas de televisión a lo largo de los años.

En televisión, Donald Trump apareció en The Apprentice y The Celebrity Apprentice, dos programas de televisión que él mismo produjo y presentó desde 2004 hasta 2015. Además, hizo cameos en programas muy populares en su momento como ‘Days of Our Lives’ y ‘The Nanny’.

Algunas de las películas más destacadas en las que ha salido Donald Trump son las siguientes:

Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York (1992)

En ‘Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York’, Donald Trump hizo un breve cameo como él mismo en la recepción del Plaza Hotel, que en ese momento era de su propiedad.

Ghosts Can’t Do It (1990)

En Ghosts Can’t Do It (’Necesito un Cuerpo’), Donald Trump interpretó un papel secundario por el cual ganó el premio al Peor Actor de Reparto en los Premios Razzie.

The Little Rascals (1994)

En ‘The Little Rascals’ (’Pequeños Traviesos’), Donald Trump interpretó al padre de Waldo, un niño rico.

Celebrity (1998)

En ‘Celebrity’, Donald Trump también hizo una aparición como él mismo.

Two Weeks Notice (2002)

En ‘Two Weeks Notice’, Donald Trump hizo una aparición como él mismo.

Las elecciones en Estados Unidos tendrán lugar el 5 de noviembre y según la media de encuestas efectuada por la web FiveThirtyEight la vicepresidenta Kamala Harris está en cabeza con el 48 % de las intenciones de voto, 1,4 puntos más que su rival, el expresidente Donald Trump.

La diferencia en estados clave que podrían decidir las elecciones, no obstante, augura un resultado ajustado. Aunque Harris está por delante en algunos como Míchigan o Wisconsin, en Pensilvania están empatados, indicó un sondeo de la CNN difundido este 30 de octubre.