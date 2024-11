El abuso sexual no está limitado a una violación; puede haber de otras maneras: psicóloga

Según Saprea, organización benéfica pública sin fines de lucro financiada mediante una combinación de donaciones públicas y donantes privados, “los sobrevivientes de abuso sexual suelen experimentar muchos efectos físicos, emocionales, sociales y psicológicos derivados del trauma pasado”.

Así, mencionan que “sanar de un trauma suele ser una jornada dinámica e individualizada. Busca restaurar su bienestar físico, emocional y psicológico”.

Es por esto que en Salud y Algo Más habló Helena Salgado, psicóloga especializada en sexualidad humana y género, para profundizar en esta coyuntura del abuso sexual.

Le puede interesar Estas son algunas enfermedades contra las que todo adulto mayor se debe vacunar

“Cuando hablamos de abuso sexual hablamos de cualquier tipo de contacto físico o contacto de naturaleza sexual que ocurra sin consentimiento explícito de una persona”, introdujo la especialista en este tema.

Además, subrayó que “el abuso ocurre cuando se toma una acción sexual sin respetar un no como respuesta ”.

Ahora, la psicóloga Salgado fue enfática al resaltar que “hay muchos tipos de abuso sexual: violación, manoseo no deseado, forzar a una persona a participar de sexo oral o de otras acciones, presionar a penetración, y a esto se le llama violación”.

Puntualizando que “ el abuso sexual no está limitado a una violación, puede haber abuso sexual de otras maneras, el hecho de que no haya habido una instancia de penetración no significa que sea menos grave”.

“ Ser víctima de abuso sexual no tiene nada que ver con convertirse en violador o abusador, es importante resaltarlo porque es un mito que hay en nuestra cabeza”, agregó.

“El llamado es a buscar redes de apoyo que crean sin juzgar, esto lo digo en general. En Colombia somos una cultura de que cada que hay un abuso o nos cuentan de un posible abuso, tendemos a ponerlo en duda; el llamado es a no ponerlo en duda”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: