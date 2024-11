MinDefensa sanciona a Agencia Logística de FF.MM. por incumplimiento de comida a soldados

W Radio tiene en sus manos una resolución en donde el Ministerio de Defensa sanciona a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por incumplir con el debido abastecimiento de la comida de los soldados en la Amazonia, Antioquia y Chocó. Nos cuentan fuentes de algunos batallones que en vez de carne daban salchicha y en vez de pollo daban huevos.

“Esta es una de nuestras grandes preocupaciones en la Agencia Logística porque es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, cuya misión es abastecer en bienes y servicios a las Fuerzas Militares. El Ejército inició un sancionatorio por el incumplimiento del menú de los soldados (...) Se están desabasteciendo las regionales, dice el mismo documento, por culpa del Gobierno que no ofreció presupuesto a tiempo para hacer las compras de las carnes”, señaló el representante del sindicato de la Agencia Logística de las FF.MM, Iván Figueroa.

Según la resolución “se generó un incumplimiento que no puede ser objeto de solución mediante la entrega del siguiente mes, pues el abastecimiento del personal de la tropa no puede suplementarse con otros alimentos o en su defecto, no realizar las operaciones o dejar de alimentar a cada una de las personas por las cuales se realiza el pago”. Era un contrato al cual se le hicieron varias adiciones de presupuesto, quedando así por la suma de: 672.032.334.526 pesos.

En los pasillos de la agencia se habla constantemente de la directora (e) Martha Cortes Vaquero, dicen que las cosas en la agencia no están funcionando como debería funcionar.

“Infortunadamente la doctora Martha lleva en el cargo más de 6 meses, esto por fuera de los términos legales e inclusive consideramos que no ha sido un encargo beneficioso para la entidad. De todas formas la Agencia sigue andando y los trabajadores seguimos dando lo mejor de nosotros. No hay gerencia”, dijo el representante.

Así las cosas, por este incumplimiento, la Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional impuso una cláusula penal a la Agencia por casi 3 mil millones de pesos para compensar los saldos del contrato.