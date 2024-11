SuperSociedades rechaza admisión de Credivalores a reorganización

La Superintendencia de Sociedades rechazó la solicitud de admisión a reorganización que pidió Credivalores el 30 de agosto de este año por su grave situación financiera. Esta fue negada por no remitir toda la información que la entidad de vigilancia le solicitó.

Específicamente, la Supersociedades dijo que la empresa no remitió la contabilidad regular de sus negocios y le solicitó allegar un estado de inventario de activos y pasivos debidamente certificado y suscrito revisor fiscal, que Credivalores no remitió de forma completa.

Asimismo, la entidad le solicitó “aportar una relación de los bienes muebles e inmuebles presentes o futuros de la compañía que han sido objeto de garantías, e indicar los que son necesarios y no lo son, para el desarrollo de la actividad económica de la sociedad y si alguna de estas garantías fue prioritaria de adquisición”, entre otros requerimientos que no fueron atendidos.

Por esta razón, la resolución remata diciendo: “el deudor no presentó la información, dentro del plazo establecido y la norma citada es perentoria y no admite la concesión de plazos adicionales, por lo que no puedes ser tenida en cuenta para el análisis de cumplimiento. Evaluados los documentos suministrados por la sociedad, se considera que la solicitud de admisión no cumple con los requisitos exigidos por la Ley 1116 de 2006, en los términos en que fue reformada por la Ley 1429 de 2010, para ser admitida al proceso de reorganización”.

Recordemos que para esta solicitud Credivalores señaló que está en una inminente incapacidad de pago desde el ámbito operacional y financiero desde agosto de 2024.